Зима дает финальный бой: какой будет погода 27 февраля

На Украину надвигается антициклон Heiko, который принесет сухую и местами солнечную погоду. Синоптик Наталья Диденко рассказала, стоит ли ждать осадков и где температура упадет до -6 градусов.

Об этом она написала в Сети.

В пятницу, 27 февраля, прибрежные районы Европы окажутся под влиянием активного циклона Chiara, центр которого расположится далеко над Скандинавией. Из-за этого там прогнозируют осадки и сильный ветер.

Зато большая часть континента, в том числе и Украина, будет находиться в зоне действия антициклона Heiko, что принесет сухую, местами даже солнечную погоду.

Погода в Украине

В Украине 27 февраля будет преобладать сухой воздух. Температура будет оставаться довольно низкой: ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем — от -2 до +4. На юге и западе будет теплее — +2…+6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве осадки маловероятны: ночью до -4 градусов, днем — около нуля.

До начала календарной весны остались считанные дни, однако погода пока будет оставаться сдержанной — с небольшими «минусами» ночью и слабыми «плюсами» или около нуля днем.

«Кому очень захочется настоящего тепла, можно в субботу мотнуться в Польшу — там 28-го февраля ожидается +10+18 градусов!» — резюмировала Диденко.

Погода в марте

К слову, в марте 2026 года в Украине температура и осадки в основном будут соответствовать норме. По данным Укргидрометцентра, средняя температура составит +1…+7 градусов. В то же время на западе, в Одесской, Житомирской и Винницкой областях будет на 1,5 — 2,5 теплее нормы. Ожидается 30 — 53 мм осадков (в горах до 98 мм), что является типичным показателем для этого периода.