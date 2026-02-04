Зима как оружие: почему Путин усилил удары перед переговорами

Массированный обстрел Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать зиму в качестве оружия массового поражения против гражданского населения Украины. Несмотря на дипломатические маневры и призывы новой администрации США, Кремль только усиливает давление на украинскую энергосистему.

Об этом в своей колонке пишет автор Саймон Шустер для The Atlantic.

По данным журналиста, в последние недели стали критическими для украинской инфраструктуры. Российские ракеты и дроны нанесли сокрушительные удары по системам отопления и электросетям, поставив жизнеобеспечение многих городов на грань коллапса.

Особенно циничным выглядит поведение Кремля на международной арене. Шустер отмечает, что Дональд Трамп призвал Москву приостановить атаки хотя бы на неделю.

«Путин, казалось бы, поначалу на них согласился. Но потом начал одну из самых жестоких атак на энергетическую сеть Украины с начала войны», — говорится в материале.

Автор подчеркивает, что с приближением четырехлетней отметки полномасштабного вторжения (февраль 2026 г.) стратегия РФ окончательно трансформировалась в откровенный терроризм. Цель очевидна — «заморозить украинцев в безнадежном состоянии».

The Atlantic описывает сюрреалистическую картину украинского современности. Пока дипломаты готовят сложные переговоры, а энергетики чинят сети, простые люди пытаются жить дальше.

В выходные, когда президент Владимир Зеленский проводил совещания с переговорщиками, сотни киевлян вышли на замерзшее Киевское водохранилище. Люди устроили вечеринку, катались на коньках и даже организовали автогонки на льду.

«Люди действительно на грани. Некоторые устремляют свой гнев на россиян за то, что они это делают. Некоторые обвиняют нашу власть в том, что они не защищают нас», — цитирует издание Яну Маркову, директор одной из столичных школ.

Кровавая цена «дипломатии»

Шустер упоминает трагедию в Днепропетровской области, где российский дрон атаковал гражданский автобус компании ДТЭК. Погибли по меньшей мере 12 горняков, которые возвращались домой после тяжелой смены.

Это преступление произошло именно в преддверии важного раунда переговоров, который запланирован на 4 февраля.

В материале отмечается, что в переговорном процессе принимают участие доверенные лица Дональда Трампа: его посланец Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер. Ранее они уже встречались с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым.

Хотя россияне на словах выражают благодарность Трампу, их действия свидетельствуют о другом.

«Эта благодарность не имела большого значения по сравнению с желанием Путина продолжить страдания украинцев. Он рассматривает самые холодные дни зимы как инструменты войны и будет использовать их независимо от того, что может просить Трамп», — резюмирует Шустер.

Напомним, в Кремле заявили о намерении и дальше продолжать войну против Украины, которую в РФ называют «специальной военной операцией». По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока, как утверждают в Москве, «соответствующие решения не будут приняты Киевом».

В Кремле традиционно декларируют якобы «открытость» к мирному урегулированию, перекладывая ответственность за продолжение войны на украинскую сторону. Песков также заявил, что позиция России, по его словам, «хорошо понятна» как украинским, так и американским переговорщикам.

Комментируя массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, представитель Кремля повторил тезис о том, что российские войска якобы атакуют лишь объекты, связанные с военным комплексом. В то же время в Москве воздерживаются от любых публичных комментариев по поводу хода переговоров, которые проходят в Абу-Даби.