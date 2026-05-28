Зима может стать серьезным испытанием: какие города рискуют остаться без тепла и света

РФ не прекращает свои атаки / © Associated Press

Реклама

Масштабные российские обстрелы энергетической инфраструктуры делают крупные города главными мишенями. Самыми уязвимыми остаются Киев, Одесса, Днепр и Харьков. Эти мегаполисы больше всего зависят от централизованных ТЭЦ и протяженных сетей, поэтому удары по ним вызывают каскадные отключения электричества, централизованного отопления и воды.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE нардеп от «Слуги народа» Сергей Нагорняк.

«Сегодня у нас нет лишних средств для того, чтобы строить по всей стране железобетонные саркофаги для всех трансформаторов или строить распределенные генерации по всей территории Украины. Действительно, таких денег нет», — сказал он.

Реклама

По мнению нардепа, в ближайшую зиму враг сосредоточит свои атаки на крупнейших городах, чтобы вызвать максимальные проблемы с теплом и светом. Западные же области находятся в зоне меньшего риска.

В целом, по мнению нардепа, следующая зима, скорее всего, будет непростой, и то, насколько страна сможет пройти этот период, будет зависеть от того, насколько правильно государство расставит приоритеты в защите и восстановлении энергетики.

Напомним, в Киеве планируют запустить «тепловые скорые» — мобильные котельные для аварийного восстановления тепла во время атак. Если все элементы заработают, город сможет проходить отопительный сезон даже при серьезных повреждениях энергетики — по принципу: света может не быть, но тепло останется.

Несмотря на масштабные планы правительства по восстановлению энергосистемы, эксперты предупреждают о критической нехватке кадров и угрозе «коммунальной воронки» для столицы уже следующей зимой.

Реклама

Новости партнеров