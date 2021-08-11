Зима начнется рано: синоптик рассказал, когда и где в Украине выпадет первый снег и снизится температура

Зима начнется рано: синоптик рассказал, когда и где в Украине выпадет первый снег и снизится температура

Синоптик сообщил украинцам дату первых заморозков.

Погода в Украине и мире каждый сезон меняется все больше и нынешние первые заморозки и снег следует ожидать уже во второй половине октября.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Обозреватель".

Синоптик говорит, что во второй осенний месяц погода в Центре Украины будет разной — от летних температур до заморозков. Днем до 16 октября воздух будет прогреваться до +21 ° С, а резкое снижение температуры придет после 21 октября. Синоптик уточнил, что в период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь октябрь — днем -2 ° С, ночью до -5 ° С.

Народный синоптик прогнозирует 6 дождливых дней в течение месяца — 5, 7, 17, 21, 23 и 26 октября. А вот первый снег с дождем уже возможен в Украине, по данным Горбаня, 26 жовтня.Очикуються зимние осадки в южных областях.

С 21 по 26 октября прогнозируется резкое похолодание и первые заморозки. В течение этого периода столбик термометра опустится на 12 градусов, ночные температуры будут около -2 ...- 4 градуса.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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