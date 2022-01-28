Зима не сдается: прогноз погоды в Одессе на выходные

Зима не сдается: прогноз погоды в Одессе на выходные

В последние выходные января погода будет неустойчивой.

На выходных в Одессе и области ожидается снег, на дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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В субботу, 29 января, в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 2 до 4 тепла.

В воскресенье, 30 января, облачно почти весь день. Ночью и утром ожидается дождь. Днем будет идти снег, но ближе к вечеру он закончится.

Также синоптики предупреждают одесситов о гололедице.

Погода в Украине: по всей территории ожидаются заморозки и снег

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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