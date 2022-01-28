Зима не сдается: прогноз погоды в Одессе на выходные

В последние выходные января погода будет неустойчивой.
На выходных в Одессе и области ожидается снег, на дорогах сохранится гололедица.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В субботу, 29 января, в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 2 до 4 тепла.
В воскресенье, 30 января, облачно почти весь день. Ночью и утром ожидается дождь. Днем будет идти снег, но ближе к вечеру он закончится.
Также синоптики предупреждают одесситов о гололедице.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
Читайте также: