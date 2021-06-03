Зима не уходит из Карпат: в горах лежит снег, температура упала до -1° (фото)

В горах холодно и ветрено.

Сегодня, 3 июня, погода на высокогорье Карпат остается зимней. На вершине горы Поп Иван Черногорский лежит снег, а утром ударил мороз.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, в третий день лета на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, утром температура воздуха опустилась до -1°С.

"По состоянию на 8:30, 3 июня, на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 м/с. Температура воздуха -1°С", — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в четверг, 3 июнь, преимущественно будет дождливой и облачной. Теплее всего будет в западных регионах, где температура прогреется до +20 градусов.

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