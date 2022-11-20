Зима отступит: какой будет погода в декабре и в новогодние праздники

На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году.

Зимняя погода недолго будет радовать украинцев снегом и отступит уже завтра.

Об этом заявил синоптик Станислав Щедрин, передает "Суспильне".

По его прогнозу, в этом году зима не должна быть слишком холодной. Сильных морозов не будет, как прошлой и позапрошлой зимой.

"Холодными будут конец января и февраль. Декабрь фактически весь будет теплый. Будут дожди, влажный снег и слабый мороз. На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, в основном теплая, с дождями", – сказал Щедрин.

Напомним, по информации портала Gismeteo, снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украину уже в этом месяце. Декабрь почти весь будет с минусом и днем и ночью.

Народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет изменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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