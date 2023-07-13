Зима под российскими обстрелами: будет ли в Украине свет и тепло

Актуальными остаются потребности в энергетическом оборудовании и возможность импортировать электроэнергию из европейских стран.

Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы. В Министерстве энергетики надеются на помощь западных партнеров.

Об этом говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины.

По его словам, актуальными остаются потребности в энергетическом оборудовании, особенно высоковольтном, а также системах, которые смогут обеспечить децентрализацию генерации, в частности — в газовых турбинах.

Галущенко подчеркнул, что важное значение также будет иметь возможность импортировать электроэнергию из европейских стран. Поэтому необходимо обеспечить разрешение ENTSO-E на максимальную пропускную способность межгосударственных сечений до 2 ГВт, которая на сегодняшний день является технически возможной.

Министр также сообщил западным партнерам, что в Украине идет наращивание запасов природного газа.

"Украина владеет крупнейшими в Европе подземными газохранилищами и предлагает европейским партнерам использовать около 15 млрд кубометров мощностей своих ПХГ, прошедших сертификацию по европейским правилам", — сказал Галущенко.

Он отметил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным для европейской и украинской стороны и с экономической, и с точки зрения безопасности.

Участники заседания подчеркнули свою готовность продолжать поддержку украинской энергетики, в частности, учитывая подготовку к следующему отопительному сезону в условиях российских атак.

На встрече присутствовали заместитель Государственного секретаря США Джеффри Пайетт, посол Украины в США Оксана Маркарова, представитель Европейской Комиссии Катарина Матернова, заместитель директора Секретариата Энергетического Сообщества Дирк Бушле, руководители и представители ведомств стран G7+ и международных организаций.

Напомним, следующая зима будет также сложной из-за возможных ракетных обстрелов россиян, поэтому украинцам не стоит избавляться от генераторов и аккумуляторов.

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