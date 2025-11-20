- Дата публикации
Зима подбирается все ближе: какой будет погода 21 ноября
По прогнозу синоптиков, в пятницу погодные условия не порадуют украинцев. Часть регионов покроют мокрый снег и дождь.
В пятницу, 21 ноября, в Украине в ряде областей ожидается мокрый снег, дождь и похолодание.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В западных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами облачно, дождь, мокрый снег. Средняя ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +2+6 градусов.
В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +4+11 градусов.
В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +9+13 градусов.
В южных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночная температура воздуха +9+7 градусов, дневная +16+18 градусов.
В восточных областях переменная облачность, умеренный, местами небольшой дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +9+5 градусов, дневная +14+18 градусов.
Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.