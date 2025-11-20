ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Зима подбирается все ближе: какой будет погода 21 ноября

По прогнозу синоптиков, в пятницу погодные условия не порадуют украинцев. Часть регионов покроют мокрый снег и дождь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание / © unsplash.com

В пятницу, 21 ноября, в Украине в ряде областей ожидается мокрый снег, дождь и похолодание.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В западных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами облачно, дождь, мокрый снег. Средняя ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +2+6 градусов.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +4+11 градусов.

В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +9+13 градусов.

В южных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночная температура воздуха +9+7 градусов, дневная +16+18 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный, местами небольшой дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +9+5 градусов, дневная +14+18 градусов.

Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie