Зима показывает характер: прогноз погоды в Украине на 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, в Украине будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов ожидается небольшой мокрый снег, днем местами с дождем. На западе и юго-западе страны существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает украинский гидрометеорологический центр.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами возможны туманы. Ветер западный и северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 мороза. Днем ожидается 0-5 градусов тепла. На востоке и северо-востоке ночью прогнозируют 3–8 градусов мороза, днем около нуля.

Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в северных, центральных, восточных областях, а также в Херсонской и Запорожской. Объявлен первый уровень опасности.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Водителям советуют быть особенно внимательными и соблюдать безопасную скорость.

Напомним, зимой людям часто грозит переохлаждение, риск которого в этом году вырос из-за регулярных атак врага на гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов многие украинцы надолго остаются без отопления в собственных домах.

Переохлаждение возникает, когда температура тела снижается ниже нормы 36,6 °C и достигает опасных для жизни показателей. Чаще всего это происходит из-за длительного воздействия холода, а особенно уязвимы обезвоженные и физически истощенные люди, отмечают в ГСЧС.

Симптомы переохлаждения обычно развиваются постепенно. Среди них — озноб, снижение физической активности, нарушение речи, поверхностное дыхание, слабый пульс, потеря координации, сонливость, спутанность сознания, обмороки, а также холодная кожа с синюшным или алым оттенком.

Спасатели советуют для профилактики переохлаждения употреблять достаточное количество теплой жидкости и одеваться многослойно: белье и термобелье, утеплительный средний слой и теплую верхнюю одежду с головным убором, шарфом и перчатками.