Зима пришла: Карпаты засыпало снегом и ударил мороз (видео)

Помимо сильного ветра и метели также была ограничена видимость.
На Черногорском хребте синоптики фиксируют сильную непогоду – там идет снег, а температура воздуха опустилась до минус одного.
Соответствующее видео обнародовал спасатель ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.
По его словам, на Черногорский хребет пришла настоящая зима. Там уже спит снег, а порывы ветра достигли девяти метров в секунду.
В Черногорском горно поисково-спасательном посту сообщили, что такая погода на хребте была с утра 8 ноября. Помимо сильного ветра и метели также была ограничена видимость. Температура опустилась до минус одного градуса.
Напомним, что из-за непогоды жители двух областей остались без света.
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