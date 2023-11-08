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Зима пришла: Карпаты засыпало снегом и ударил мороз (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1073
Время на прочтение
1 мин
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Зима пришла: Карпаты засыпало снегом и ударил мороз (видео)

Фото: соцмережі

Помимо сильного ветра и метели также была ограничена видимость.

На Черногорском хребте синоптики фиксируют сильную непогоду – там идет снег, а температура воздуха опустилась до минус одного.

Соответствующее видео обнародовал спасатель ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.

По его словам, на Черногорский хребет пришла настоящая зима. Там уже спит снег, а порывы ветра достигли девяти метров в секунду.

В Черногорском горно поисково-спасательном посту сообщили, что такая погода на хребте была с утра 8 ноября. Помимо сильного ветра и метели также была ограничена видимость. Температура опустилась до минус одного градуса.

На Черногоре вьюга - там плохая видимость и мороз

На Черногоре вьюга - там плохая видимость и мороз

Напомним, что из-за непогоды жители двух областей остались без света.

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Дата публикации
Просмотры
1073
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