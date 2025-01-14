Зима продолжает удивлять: какая погода будет 15 января в Украине

В Украине завтра, 15 января, будет наблюдаться зимняя погода. В западных областях страны будут снегопады из-за атмосферных фронтов, а на севере также возможен снег и мокрый снег, хоть и в меньшем количестве.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, из-за повышения температуры днем мокрый снег может усложнить ситуацию на дорогах из-за налипания, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, а на юге будет даже солнечно. Самые низкие температуры ночью ожидаются в южных областях – минус 4-8 градусов, а на остальной территории Украины – от минус 2 до минус 6.

Днем температура будет постепенно повышаться, и в большинстве областей уже будет положительной. В Киеве ночью температура составит -1-3 градуса, а днем температура будет колебаться около нуля, с порывистым западным ветром утром.

Погода в Украине 15 января/Фото: Синоптикиня Наталья Диденко

В дальнейшем в Украине будет постепенное повышение температуры, но зима еще не сказала последнее слово.

Напомним, ранее мы писали о том, что январь 2025 года принесет разную погоду : в некоторых регионах – снег и похолодание, в других – мягкая зима.

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