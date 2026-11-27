Собака. / © Associated Press

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Уже в ближайшие дни, на выходных 28-29 ноября, Украину накроет арктический холод из-за мощного скандинавского антициклона. В частности, ночью на западе местами температура опустится до -16° мороза. Днем также будет держаться мороз.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в своем прогнозе.

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Прогноз погоды в Украине на 28 ноября

В западных регионах ночью, а местами и днем будет снег. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -3°-8°, а днем -4°…+1°. На Закарпатье показатели будут немного выше: ночью — до 3° тепла, а днем — 0°+5°.

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В северных областях осадков не предполагается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4°-9°, днем от 0°-5°.

В центре в течение суток осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут -2°-7°, а в дневные часы -2°+3°.

На юге прогнозируется контрастная погода. На юге Одесской области ожидается дождь и мокрый снег, а на остальной территории региона будет сухо. Утром и днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура будет составлять от -1° до +4°, а днем будет колебаться в пределах 0°+5°.

В восточных регионах ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет до 8° мороза, а днем от 0° до -5°.

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Прогноз погоды в Украине на 29 ноября

В западных областях в воскресенье без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -5°-10°С. В то же время, на Прикарпатье и Буковине мороз усилится до -11°-16°. Днем в регионах ожидается от -2°-7°. На Закарпатье будет около 0°.

На севере без осадков. Ночью столбики термометров покажут -6°-11°, а в дневные часы -1°-6°.

В центральной части будет сухо. Ночью прогнозируется до 8° мороза, а днем будет колебаться в пределах 0°-5°.

В южных областях будет преобладать ветреная, но сухая погода. Порывы местами могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -1°-6°, а днем -2+3°.

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На востоке сохранится холодная и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит -6°-11°, днем от -1° до -6°.

Непогода в Украине — что известно

Синоптики предупреждали, что Украину накроют сильные снегопады 27-28 ноября. Ненастье накрыло сразу четыре области: Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую.

Ряд городов и областей Украины уже в пятницу накрыл интенсивный снегопад, спровоцировавший пробки на дорогах. Снегом засыпало не только регионы на западе, но и Винницу, Кривой Рог и Запорожскую область.

Дата публикации 10:19, 27.11.26 Количество просмотров 24 Снегопад накрыл Украину 27 ноября: видео из разных регионов

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