- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Зима уже близко: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Ночью 18 ноября в Карпатах выпал снег.
Во вторник, 18 ноября, украинские Карпаты засыпали снегом. В частности, заснежило в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице, а также в Буковеле.
В Сети появились соответствующие фото и видео.
Пользователи шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали Сеть.
Ранее речь шла о том, что в Карпатах резко ухудшились погодные условия. По состоянию на 09:20 29 октября на горе Поп Иван Черногорский — облачно, видимость не превышает 30 метров.
ветер юго-западный, скорость — 15-17 м/с
температура воздуха — минус 3 градуса.
На вершине образовались переметы свежевыпавшего снега высотой до 80 сантиметров.