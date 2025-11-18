Зима уже близко: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)

Снег / © Pixabay

Во вторник, 18 ноября, украинские Карпаты засыпали снегом. В частности, заснежило в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице, а также в Буковеле.

В Сети появились соответствующие фото и видео.

Пользователи шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали Сеть.

Ранее речь шла о том, что в Карпатах резко ухудшились погодные условия. По состоянию на 09:20 29 октября на горе Поп Иван Черногорский — облачно, видимость не превышает 30 метров.

ветер юго-западный, скорость — 15-17 м/с

температура воздуха — минус 3 градуса.

На вершине образовались переметы свежевыпавшего снега высотой до 80 сантиметров.