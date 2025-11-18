ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

Зима уже близко: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)

Ночью 18 ноября в Карпатах выпал снег.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Снег

Снег / © Pixabay

Во вторник, 18 ноября, украинские Карпаты засыпали снегом. В частности, заснежило в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице, а также в Буковеле.

В Сети появились соответствующие фото и видео.

Пользователи шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали Сеть.

Ранее речь шла о том, что в Карпатах резко ухудшились погодные условия. По состоянию на 09:20 29 октября на горе Поп Иван Черногорский — облачно, видимость не превышает 30 метров.

  • ветер юго-западный, скорость — 15-17 м/с

  • температура воздуха — минус 3 градуса.

На вершине образовались переметы свежевыпавшего снега высотой до 80 сантиметров.

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie