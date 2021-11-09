Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года

Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года

Пока еще слишком рано давать прогноз — будет ли зима затяжной.

Зима 2021-2022 в Украине будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.

Такими прогнозами с "УНИАН" поделились синоптики.

Так, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, зимой средняя температура за сезон будет на 1-1,5 градуса выше прошлогодних значений.

По словам синоптика, примерно в 60% дней зимы будет преобладать более аномально теплая погода. Но еще остается 40%, когда погода может быть на уровне или ниже нормы. Зимой также можно ожидать потоки арктического холода, поскольку будет активнее поток Эльниньо в Тихом океане. Он увеличивает возможность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы.

Что касается осадков, то этой зимой, вероятнее всего, они будут в пределах нормы. Не ожидается затяжных снегопадов или длительных периодов без снега. Однако более точно спрогнозировать уровень осадков нельзя, ведь такой прогноз можно сделать только за 5 дней до определённой даты.

Нельзя также сказать, будет ли зима затяжной. По словам метеорологов, еще слишком рано прогнозировать зиму, лучше это делать хотя бы в конце ноября.

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