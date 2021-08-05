Зима в августе: Волынь густо засыпало градом, что можно было лепить снежки

Зима в августе: Волынь густо засыпало градом, что можно было лепить снежки

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

На Волыни град засыпал туристический Свитязь. Село вблизи озера сначала изрядно залил ливень, а потом с неба посыпались ледяные шарики величиной с горох.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Видео градопаду отсняли и выложили в соцсети селяне. Пользователи смеются, мол теперь на Свитязь можно не только поплавать, но и поиграть в снежки.

Новости Украины: на Волыни град засыпал туристический Свитязь

Напомним, что синоптики предупреждают, что грозовые ливни со шквальным ветром идут в Украину. Больше всего достанется, говорят синоптики, западным регионам. В Карпатах обещают сильные ливни и грозы. В Центре, в частности в Винницкой и Черкасской, по данным Гидрометцентра, будет шквальный ветер с кратковременными дождями.

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