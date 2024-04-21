Зима в Харькове может быть такой, как сейчас в Херсоне: метеоролог об изменениях климата в Украине

Метеоролог Вера Балабух рассказала об изменениях климата и о том, какой будет зима в Украине в ближайшем будущем.

Метеоролог Вера Балабух отметила, что климат на планете и Украине меняется – существенно растет температура воздуха. Наибольший рост температуры наблюдается именно зимой и летом. Современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами.

Об этом она рассказала интервью "24 Каналу".

"Поэтому аномально теплая зима в этом году не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдались в течение последних десятилетий. Причиной этих изменений, прежде всего, является деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на нашей планете", — пояснила метеоролог.

По ее словам, ожидается, что этот рост температуры будет наблюдаться и дальше, независимо от того, какой сценарий развития выберет человечество и сколько парниковых газов сгенерирует.

"При условии, что мы продолжим жить так, как сейчас и не сократим выбросы парниковых газов, к концу века глобальная температура воздуха может повыситься на 2,6 — 4,8 градуса по сравнению с 1986 — 2005 годами", — говорит Вера Балабух.

Существенно вырастет и температура воздуха в Украине. Зима станет еще теплее и к концу столетия в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне. Однако несмотря на значительный рост средней за год и сезон температуры воздуха количество дней с сильными морозами существенно не изменится.

"Поэтому вторжение арктического воздуха возможны и дальше, но они будут происходить на высшем фоне температуры, что может создавать большие риски для сельского хозяйства, энергетики и других отраслей экономики", — отметила метеоролог.

Вера Балабух также говорит, что повышение температуры воздуха в холодный период, особенно минимальный, приводит к тому, что осадки выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега, устойчивый снежный покров редко образуется. Последующий рост температуры воздуха будет приводить к тому, что эти процессы будут усиливаться и снежные зимы станут для нас редкостью.

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