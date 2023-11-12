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Зима в Карпатах: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6° мороза — фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
1 мин
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Зима в Карпатах: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6° мороза — фото, видео

Гора Пип Иван / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах снег и ограниченная видимость.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 12 ноября температура воздуха опустилась до -6°. Ветер со скоростью 4-7 м/с, снеговые осадки, видимость ограничена.

Погода на горе Пип Иван 12 ноября 2023 / ©
Погода на горе Пип Иван 12 ноября 2023
Погода на горе Пип Иван 12 ноября 2023 / ©
Погода на горе Пип Иван 12 ноября 2023

Спасатели рекомендуют туристам отложить поход в горы до более благоприятных погодных условий.

Напомним, в Прикарпатье ожидают ухудшение погоды.

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Дата публикации
Просмотры
427
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