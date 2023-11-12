Зима в Карпатах: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6° мороза — фото, видео

В Карпатах снег и ограниченная видимость.
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 12 ноября температура воздуха опустилась до -6°. Ветер со скоростью 4-7 м/с, снеговые осадки, видимость ограничена.
Спасатели рекомендуют туристам отложить поход в горы до более благоприятных погодных условий.
Напомним, в Прикарпатье ожидают ухудшение погоды.
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