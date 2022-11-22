Зима в квартире: как согреться без отопления и электричества

От главы сельского совета и до президента – все говорят о сложностях с водой, отоплением и электроэнергией, которые ждут нас из-за постоянных обстрелов.

Собрали советы со всех уголков интернета и профессиональных туристов, как выживать в холод и что делать, если в квартире нет отопления и электричества, — пишет uahealth в Instagram.

Общие правила:

Открывай шторы в Солнечный день. Солнце нагреет воздух через окно.

Двигайся постоянно.

Согревайся изнутри – пей горячие напитки (если вы будете греть воду на открытом огне, всегда набирайте кипяток в термосы).

Обращайтесь с другими (“нахукайте” себе тепло собственным дыханием)

Как согреться без отопления и электричества

Проверьте дом/квартиру на потерю тепла.

Существует специальный человек, который может проверить и подтянуть механизмы окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняков. Если деревянные окна – поролон и скотч вам в помощь. Во все щели нужно запихнуть поролон и заклеить их скотчем.

Также следует проверить резиновые утеплители внутри окон, при необходимости их заменить.

То же нужно сделать с окнами в подъезде.

Условия ограниченного пространства

Если ситуация критична, выберите одну комнату, в которой будут жить все. Концентрированные усилия по ее обогреву будут иметь больше успеха, чем утеплять несколько комнат. Плюс она будет отапливаться теплом нескольких тел.

Можно разложить палатку в комнате и обустроить в ней спальные места. В палатке температура будет на несколько градусов выше.

Одежду

Флиски всех видов и форм и термобелье. Забудьте о простой домашней одежде, она должна стать очень утепленной и многослойной.

Обратите внимание, что есть стельки для обуви с подогревом, который обеспечивает powerbank. Конечно, в условиях перебоев с электроснабжением подумайте, будете ли тратить заряд именно на обогрев ног, но лучше и иметь под рукой.

Спальники

Лучше брать максимально зимние, которые вы сможете найти и позволяющие ваш бюджет.

Позаботьтесь также о теплых зимних одеялах, они лишними не будут.

Ковры

Да, ковры на стенах играли не только декоративную роль, но еще и помогали сохранить тепло. Начните хотя бы с пола и запаситесь коврами.

Грелка

Объяснять не стоит, но знай, что есть солевые (или химические) грелки, внутри которых есть емкость с химикатом. Такие грелки работают от 30 мин до 4 часов, и после кипячения они готовы к использованию снова.

Домашние питомцы

Лучшие друзья и лучшая грелка в мире. Если у вас есть невероятная выдержка и кот или собака до сих пор не спали в постели – рекомендуем все же пустить. Вы будете согревать друг друга.

Лайфхаки "из народа"

Они могут быть опасными, поэтому учитывайте риски.

Согретый кирпич

Разогреть на костре несколько кирпичей, затем их горячими положить в ведро или железный таз и занести в комнату. Ставить нужно также на кирпич, чтобы не прожечь пол.

Глиняная батарея

Купите несколько глиняных цветочных горшков, желательно не окрашенных и с дренажным отверстием на дне. Ставите несколько свечей-таблеток или невысоких обычных свечей и накрываете их горшком. Сам горшок нагревается и отдает тепло в комнату. Но следите за пожарной безопасностью и чтобы пламя свечи не обжигало постоянно сам горшок.

Отключение света в Украине

Заметим, что ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия совершает "геноцид" против украинцев, разрушая объекты критической инфраструктуры.

Добавим, что в Укрэнерго обещают улучшение ситуации с электроэнергией в ближайшие дни.

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