Зима в Украине будет рекордно холодной: ученые поразили прогнозом

Грядущая зима в Украине будет рекордно холодной. В частности, прогнозируют сильные морозы и много снега.

Об этом свидетельствуют данные MkWeather.

Специалисты отмечают, что зима 2025-2026 обещает стать одной из самых непредсказуемых за последние годы – от штормового и влажного начала декабря до значительных февральских холодов. Европе следует готовиться к нестабильному и сильному зимнему сезону

Отмечается, что Европу ждет двухфазный сезон. Декабрь - с влажной и штормовой погодой в западной части и февраль - с рекордными морозами и сильными снежными бурями в центральных и восточных регионах. В общем, конец зимы может отличиться длительным похолоданием от Скандинавии до Балкан и Центральной Европы.

Специалисты объясняют, что снежный покров в Сибири является ключевым предвестником зимнего климата Европы.

"В течение зимы 2025/2026 годов в Сибири уже наблюдался снежный покров выше среднего. Это свидетельствует о том, что восточный поток в Европу будет сильнее обычного. Это усиливает риск длительных холодных волн в Центральной и Восточной Европе, особенно в течение января и февраля", - говорится в отчете.

Вполне вероятно, что Италия, Греция и Балканы могут столкнуться с опасными зимними штормами, характеризующимися ливневыми дождями, сильным снегопадом в горах и даже сильными наводнениями.

Прогноз для Украины

Украина находится в Восточной Европе. MkWeather отмечает, что это самый холодный регион континента с потенциалом для рекордных арктических вспышек в конце зимы. Возможно удержание устойчивого снежного покрова и минусовых температур.

По прогнозу, начало зимы будет относительно мягким с периодическими осадками. Январь – переходный месяц, когда придет похолодание. Январь и февраль могут принести сильные арктические морозы, снегопады и устойчивый снежный покров;

Особенно холодно во второй половине зимы может находиться в восточных и центральных областях Украины.

Напомним, синоптики шокировали изменением климата в Украине: зима как весна, весна как зима. Перепады температуры в сутки до 25 градусов, как норма - все это из-за глобального потепления. В Украине темпы повышения температуры почти втрое превышают рост средней глобальной температуры за год.