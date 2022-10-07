Зима в Украине будет сложной для дорожного движения: советы для автомобилистов

Движение по украинским дорогам зимой может быть затруднено из-за нехватки противогололедных реагентов.
Зима в Украине будет сверхсложной и для дорог, а не только для отопления и электроэнергии. Ведь война существенно сказалась и на обеспечении проезда по автодорогам зимой.
Об этом Национальная ассоциация дорожников Украины заявила в Сети 7 октября.
Самая большая проблема для дорог Украины зимой – дефицит противогололедных реагентов из-за остановки работы предприятия "Артемсоль" в Донецкой области. Альтернативой могут стать месторождения на западе Украины. Однако для этого необходимы большие инвестиции и длительное воплощение проекта.
Компенсировать потребность в реагентах зимой способен только импорт, что в шесть раз превышает прежние расходы. То есть придется закупать меньший объем реагентов и вносить коррективы в работу эксплуатационных служб.
"Режим движения по автомобильным дорогам в сложных погодных условиях должен быть адаптирован к материальным и финансовым возможностям эксплуатационных компаний", — подчеркнули в НАДУ.
Это, прежде всего, означает, что:
- скольжения на дорогах могут ликвидироваться не столь оперативно, как раньше;
- восстановление привычного движения после снегопадов может продолжаться дольше обычного;
- водителям придется привыкнуть к ограниченной скорости на дорогах и, в случае существенного ухудшения погоды, оставлять автомобиль дома;
- водителям следует больше внимания уделить подготовке авто к использованию зимой: обязательная качественная зимняя резина;
- в автомобиле должен быть запас продуктов, воды, теплых вещей, топлива на случай форс-мажорных обстоятельств. Не лишним будет автономное зарядное устройство для мобильного телефона.
Отопительный сезон в Украине
Отопительный сезон В Украине в 2022 году начнется, когда среднесуточная температура три дня подряд будет не выше +8°. Температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +16.
Отметим, что отопительный сезон уже стартовал в Киеве. Так, 7 октября тепло включили для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детских садов. Что касается отопления в жилых домах, то городские власти будут ориентироваться по погоде.
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