Зима в Украине будет сложной для дорожного движения: советы для автомобилистов

Движение по украинским дорогам зимой может быть затруднено из-за нехватки противогололедных реагентов.

Зима в Украине будет сверхсложной и для дорог, а не только для отопления и электроэнергии. Ведь война существенно сказалась и на обеспечении проезда по автодорогам зимой.

Об этом Национальная ассоциация дорожников Украины заявила в Сети 7 октября.

Самая большая проблема для дорог Украины зимой – дефицит противогололедных реагентов из-за остановки работы предприятия "Артемсоль" в Донецкой области. Альтернативой могут стать месторождения на западе Украины. Однако для этого необходимы большие инвестиции и длительное воплощение проекта.

Компенсировать потребность в реагентах зимой способен только импорт, что в шесть раз превышает прежние расходы. То есть придется закупать меньший объем реагентов и вносить коррективы в работу эксплуатационных служб.

"Режим движения по автомобильным дорогам в сложных погодных условиях должен быть адаптирован к материальным и финансовым возможностям эксплуатационных компаний", — подчеркнули в НАДУ.

Это, прежде всего, означает, что:

скольжения на дорогах могут ликвидироваться не столь оперативно, как раньше;

восстановление привычного движения после снегопадов может продолжаться дольше обычного;

водителям придется привыкнуть к ограниченной скорости на дорогах и, в случае существенного ухудшения погоды, оставлять автомобиль дома;

водителям следует больше внимания уделить подготовке авто к использованию зимой: обязательная качественная зимняя резина;

в автомобиле должен быть запас продуктов, воды, теплых вещей, топлива на случай форс-мажорных обстоятельств. Не лишним будет автономное зарядное устройство для мобильного телефона.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон В Украине в 2022 году начнется, когда среднесуточная температура три дня подряд будет не выше +8°. Температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +16.

Отметим, что отопительный сезон уже стартовал в Киеве. Так, 7 октября тепло включили для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детских садов. Что касается отопления в жилых домах, то городские власти будут ориентироваться по погоде.

Эвакуация из-за холодов: украину ждет самый тяжелый отопительный сезон

Читайте также: