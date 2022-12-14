Зима в Украине разгулялась по-настоящему: усилится ли мороз до выходных

Погода в Украине ухудшается. В Кировоградской области гололедица сковала трассы: на сложных участках застряли три десятка машин. Большинство из них – грузовики. А на Днепропетровщину налетел сильный ветер вместе с мокрым снегом. Морозно и в высокогорье Карпат.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Кировоградской области грузовики буксовали на льду и не могли тронуться с места. Кроме более двух десятков фур спасателям пришлось тянуть автобус и пять легковушек. В течение дня лед немного подтаял, но кое-где до сих пор скользко.

А на Днепропетровщину налетел сильный ветер вместе с мокрым снегом – быстрые застряли в сугробах, деревья падали на линии электропередач и перекрывали пути.

В Каменском районе спасатели пожарным автомобилем вытаскивали катеру скорой, погрязшей на пути к пациенту.

А в Днепре под натиском стихии рухнули несколько деревьев. Одно преградило проезжую часть, второе избило венка в доме. На скользких дорогах за сутки произошло полсотни аварий. Один человек получил травмы.

Морозно и в высокогорье Карпат. Там сейчас -17 градусов. На горе Поп Иван снегу уже по колено.

Спасатели говорят, что дальше будет еще больше, ведь к выходным ожидают сильные снегопады и ухудшение видимости. Ко всему есть опасность схождения лавин.

Вместе со спасателями на Пип Иване теперь дежурит и волонтер — сен-бернар ВИва, который будет помогать с поисками заблудших туристов. Но спасатели надеются, что путешественники все же услышат их оговорки и воздержатся от походов в горы.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин прогнозировал в Украине резкое потепление уже с 15 декабря.

Также другие синоптики сообщали, что зима 2022-2023 будет теплой.

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