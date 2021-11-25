Зима в Украину придет по графику: синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество

Зима в Украину придет по графику: синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество

В то же время, снега на праздники не прогнозируют.

Зима в Украину придет по графику. Декабрь будет теплым, на новогодние и рождественские праздники ожидаются сильные морозы, а февраль обещает быть снежным.

Такими прогнозами поделились синоптики.

Так, как заявил в интервью "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, на Новый год и Рождество в Украину придут морозы – температура может снизиться до -25...-30 градусов. В то же время он отметил, что столь значительное похолодание будет кратковременным, а зимняя погода в целом неустойчивой. Также по его словам, декабрь будет сравнительно теплым, без каких-либо критических проявлений.

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова в комментарии "OBOZREVATEL" отметила, что зимние температуры в Украине начнут ощущаться уже в конце ноября, тогда температура может опуститься до -10 градусов. Декабрь, по ее прогнозам, будет отличаться колебанием температур, когда ночью они будут опускаться до минусовых значений, а днем все же будут повышаться.

В январе и на праздники Мартазинова прогнозирует похолодание с низкими температурами до -20 градусов. Февраль, по ее словам, будет "затяжным и снежным".

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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