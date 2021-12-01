Зима на Закарпатье началась с редкого за 20 лет снегопада: в горах ожидают -18° мороза

Зима на Закарпатье началась с редкого за 20 лет снегопада: в горах ожидают -18° мороза

Кое-где намело до 20 сантиметров снега, а горы уже изрядно засыпало зимними осадками.

В ночь на 1 декабря на Закарпатье кое-где намело до 20 сантиметров снега. Такие интенсивные осадки – довольно редкое явление для начала декабря, по крайней мере, за последние 20 лет. Но уже через двое-трех суток в области еще больше ухудшатся погодные условия и на высокогорье ударит 18-радостный мороз.

Об этом сегодня, 1 декабря, во время брифинга заявил начальник Закарпатского центра гидрометеорологии Василий Манивчук.

По его словам, за ночь наибольшее количество снега, от 10 до 20 сантиметров, выпало в центральной части и на востоке Закарпатья.

В ближайшие трое суток ситуация еще усложнится: осадки будут продолжительными, в ночь на 2 и 3 декабря ожидаются сильные дожди, снегопады в горах – до 30-40 мм в сутки.

Поэтому в реках ожидают повышения уровня воды.

А уже 3 декабря на Закарпатье придет резкое похолодание. На высокогорье ожидается понижение температуры до 17-18 градусов мороза, а порывы ветра могут достигать 20-30 метров в секунду.

Склон горы Второй Жандарм засыпало снегом, скриншот с видео / ГСЧС Закарпатье

"Поэтому мы упорно просим туристов в эти дни в горы не подниматься", — сказал руководитель Закарпатского центра гидрометеорологии.

Читайте также: