Зима на Закарпатье началась с редкого за 20 лет снегопада: в горах ожидают -18° мороза

Кое-где намело до 20 сантиметров снега, а горы уже изрядно засыпало зимними осадками.
В ночь на 1 декабря на Закарпатье кое-где намело до 20 сантиметров снега. Такие интенсивные осадки – довольно редкое явление для начала декабря, по крайней мере, за последние 20 лет. Но уже через двое-трех суток в области еще больше ухудшатся погодные условия и на высокогорье ударит 18-радостный мороз.
Об этом сегодня, 1 декабря, во время брифинга заявил начальник Закарпатского центра гидрометеорологии Василий Манивчук.
По его словам, за ночь наибольшее количество снега, от 10 до 20 сантиметров, выпало в центральной части и на востоке Закарпатья.
В ближайшие трое суток ситуация еще усложнится: осадки будут продолжительными, в ночь на 2 и 3 декабря ожидаются сильные дожди, снегопады в горах – до 30-40 мм в сутки.
Поэтому в реках ожидают повышения уровня воды.
А уже 3 декабря на Закарпатье придет резкое похолодание. На высокогорье ожидается понижение температуры до 17-18 градусов мороза, а порывы ветра могут достигать 20-30 метров в секунду.
"Поэтому мы упорно просим туристов в эти дни в горы не подниматься", — сказал руководитель Закарпатского центра гидрометеорологии.
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