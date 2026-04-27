Зима вернулась: где в Украине ударил 10-градусный мороз
Пока города страдают от урагана, в Карпатах ударили сильные морозы. На горе Поп Иван температура опустилась до -10 градусов.
В последние дни Украину накрыла непогода. В городах сообщают о сорванных крышах, падении деревьев и даже погибших в результате урагана. На горе Поп Иван Черногорский лежит снег и ударил мороз -10 градусов.
Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.
На горе Поп Иван ударили сильные морозы
На странице горных спасателей Прикарпатья каждый день публикуют отчет о погоде на горе Поп Иван Черногорский. Сегодня, 27 апреля, там сообщили о морозах -10 градусов.
«По состоянию на 08:00, 27.04.2026, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 м/с, температура воздуха -10 °C», — пишут спасатели.
К слову, на горе до сих пор лежит снег.
Напомним, гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинских Карпат. Она находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Непогода в Украине: последние новости
В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыло сильная непогода. В некоторых городах она повлекла за собой отключения света и обрыв линий электропередач. Известно даже о смерче во Львовской области.
Ураган срывал крыши и валил деревья. Местами прошли сильный град и снег. Обесточивание произошло в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.
Ликвидируют последствия урагана также в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях, где непогода повредила крыши зданий и оборвала линии электропередач.
27 апреля в Украине тоже будет сильный ветер. Синоптики объявили І уровень опасности по всей Украине, кроме западных областей.