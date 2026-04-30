Зима вернулась в Украину за день до мая: какие регионы засыпает снегом (видео)

30 апреля в Украине идет снег / © Associated Press

30 апреля Украину снова накрывает снегом. По информации из пабликов и очевидцев известно, что снежит в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской области. В Хмельницком фиксируют температурный рекорд. А во Львовской области будут сильные заморозки ночью.

Рассказываем все, что известно о погоде 30 апреля в Украине.

В Киеве 30 апреля идет снег

За день до мая киевляне снова видят снег — остался всего месяц до лета, а в Киеве снова идет снег. Об этом сообщают киевляне в пабликах.

Фото: пользователи соцсетей

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что холодная погода в Украине с дождями и снегом продлится до середины недели.

Несмотря на то, что сегодня в Киеве днем прогнозируют +7 +10 градусов, снег продолжает выпадать и сразу таять.

На ночь в Киеве прогнозируют +4 +5 градусов тепла.

Снег в Киевской области сегодня

В Киевской области также сыплет снег. В частности, пользователи заметили снег в Малютянке и других селах области.

О снеге в Киевской области сообщает и журналистка ТСН Алина Онопа.

Снег в Полтавской области 30 апреля

Местные жители сообщают о снеге в Полтавской области. Сегодня синоптики прогнозируют в Полтаве и области +9 градусов тепла. Небо в Полтаве затянулось облаками — они продержатся до конца дня.

Небольшой дождь закончится ближе к вечеру.

В Хмельницком зафиксировали температурный рекорд

В Хмельницком 30 апреля фиксируют температурный рекорд — ночью 30 апреля минимальная температура воздуха опустилась до -1,7°С.

Предыдущий рекорд фиксировали в 1981 году, тогда температура воздуха 30 апреля опустилась до -1,1°С.

На сегодня в Хмельницком прогнозируют +7° +9° градусов тепла с облаками. Осадков не прогнозируется. В ночь на 1 мая синоптики обещают плюсовую температуру — +1 ° +3 °.

Заморозки во Львовской области 30 апреля

Во Львове температура воздуха побила 64-летний рекорд. Во Львовской области фиксируют сильные заморозки — до -8 градусов ночью.

В ночь на 30 апреля минимальная температура воздуха в городе -2,6 °C. Об этом пишет пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Предыдущее минимальное значение для этого дня было в 1962 году. Тогда столбики термометров зафиксировали –1,3 °C. Рекордные минимумы во Львове и области фиксируют несколько дней.

Такие температуры почти не оставляют шансов на спасение урожая плодов без специального оборудования.

Погода в Украине: последние новости

В начале мая в Украине ожидается спокойная погода без пыльных бурь и значительных туманов. Однако в части регионов возможны заморозки. В ближайшее время атмосферное давление повысится, поэтому, кроме заморозков, опасных явлений ждать не стоит.

С начала мая в Украине ожидают постепенное потепление. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда температуры вырастут до 20 градусов тепла. По ее словам, уже в ночь на 1 мая заморозки в воздухе не прогнозируются — они останутся только на поверхности почвы. Постепенно начнет теплеть.

Тенденция к повышению температуры сохранится 2-3 мая. С 3 мая заморозки могут прекратиться.

