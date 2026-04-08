Зима возвращается: арктический циклон принесет в Украину снег и морозы до -5
Весеннее потепление временно отступает под давлением холодного воздуха из Скандинавии, что обусловит облачную и ветреную погоду. Синоптики рассказали, в каких областях ожидается снег и когда наконец стабилизируется температурный фон.
В ближайшие дни в Украине будет господствовать холодный арктический воздух, который принесет с собой ночные заморозки до -5 градусов и порывистый ветер. Синоптическая ситуация начнет постепенно стабилизироваться лишь ближе к выходным, когда Скандинавский антициклон обеспечит солнечную погоду и длительное потепление.
Погода в Украине
Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что в течение 10-11 апреля и на Пасху погоду в Украине будет определять сформированный в арктическом воздухе Скандинавский антициклон.
«Погода стабилизируется, ветер стихнет. К поступлению холода добавится ночное выхолаживание, поэтому ночью высока вероятность заморозков в воздухе 0-5°, днем лишь 5-10° тепла», — пояснил метеоролог.
По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, до конца рабочей недели ожидается от +1 до +6 градусов тепла и небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, передает УНИАН.
Синоптик рассказала, что погодная ситуация изменится на выходных: в субботу выглянет солнце, а воздух прогреется до +10 градусов выше нуля. Воскресенье будет еще теплее — без осадков и с температурой до +13 градусов тепла, а в отдельных районах столбики термометров покажут и до +15 градусов выше нуля. Однако ночи и утра будут оставаться прохладными — около +1…+3 градусов тепла.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что в ближайшее время синоптическая ситуация в Украине не улучшится: холодную неуютную погоду будет продолжать обусловливать циклон, центр которого будет находиться к северо-востоку от нашей территории, что обусловит облачную с прояснениями погоду, местами с небольшим дождем и мокрым снегом.
«Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой, сильный ветер с северных направлений будет добавлять ощущение дискомфорта», — отмечают метеорологи.
В то же время синоптики отмечают, что ночью и утром на востоке страны местами будет образовываться туман.
Ночью 9 апреля ожидается от +1 до +6 градусов тепла, а в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях и в воздухе — от 0 до +3 градусов выше нуля, зато дневные показатели будут от +3 до +8 градусов выше нуля. На юге и востоке страны местами ожидается до +11 градусов тепла.
Украинцев предупреждают о заморозках
Синоптики предупреждают, что ночью 9, 10 и 11 апреля в Украине на поверхности почвы будут заморозки до -3 градусов мороза. Во многих регионах страны объявили первый уровень опасности, желтый.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что ночью 9 апреля в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях; ночью 10, 11 апреля в Украине будут заморозки в воздухе до -3 градусов мороза. Из-за этого в вышеупомянутых областях объявили второй уровень опасности, оранжевый.
Погода в Киеве
В четверг, 9 апреля, на Киевщине и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, который в ночные часы местами будет смешиваться с мокрым снегом, при северном ветре со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов тепла. Непосредственно в Киеве ночью будет около +3 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов выше нуля.
В то же время метеорологи предупреждают об опасных погодных явлениях, которые могут навредить садам. В ночь на 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.
В течение следующих двух ночей, 10 и 11 апреля, ситуация усложнится: синоптики прогнозируют уже воздушные заморозки до 3 градусов мороза. Из-за высокой вероятности повреждения раннецветущих плодовых деревьев в регионе объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
Погода в Одессе
В четверг, 9 апреля, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. В течение дня будет господствовать северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, а вдоль побережья возможны сильные порывы и умеренное волнение моря.
Температура воздуха в Одесской области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, при этом местами на почве возможны заморозки до -2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +12 градусов тепла.
Непосредственно в Одессе утром и днем пройдет небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться в пределах от +4 до +6 градусов тепла, а дневная достигнет +10 тепла.
Погода во Львове
На Львовщине 9 апреля погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.
В области будет облачная погода, временами выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9 — 14 м/с. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5 градусов ниже нуля. Температура днем будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла.
Во Львове также будет облачная погода, временами пройдет мокрый снег. Ночью ожидаются заморозки до -2 градусов мороза. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 9 — 11 ночи на дорогах Львовщины будет сохраняться гололедица. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 9 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться:
ночью от 0 до -2 градусов мороза;
днем от +7 до +12 градусов тепла.
В Днепре столбики термометров будут показывать:
ночью от 0 до -2 градусов мороза;
днем воздух прогреется от +9 до +11 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают о заморозках.
«9-11 апреля ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются заморозки в воздухе 0-2», — говорится сообщении.
Из-за этого в регионе объявили второй уровень опасности, оранжевый.
Погода в Харькове
На Харьковщине 9 апреля будет облачно с прояснениями. В области днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12 градусов тепла.
В Харькове ночью существенных осадков не предвидится, днем пройдут небольшие кратковременные дожди
Ветер будет дуть северный со скорость 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью заморозки будет колебаться от 0 до -2 градусов мороза, днем воздух прогреется от +9 до +11 градусов тепла.
