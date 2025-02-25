Зима завершает свои дела: синоптик предупредила о сюрпризе от погоды

Зима постепенно отступает, оставляя за собой холодную погоду, но весна все ближе.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Зима завершает свои дела, раскладывает бумаги по течкам, пакует чемоданы, набирает в термос кофе, потому что дорога дальняя, прихорашивается и готовит удобный флисовый костюм)) Мы вроде и благодарим за то, что было хорошим, но, честно говоря, не очень хочется лицемерить - весну мы ждем очень)) Однако, как люди воспитанные и ответственные, все же не подталкиваем старушку и даем ей еще насладиться уже бесполезной властью", — отметила синоптик.

По ее словам, ночью 26 февраля температура на востоке Украины опустится до -12...-15 градусов, в большинстве регионов будет -5...-11 градусов, на западе -1...-5 градусов. В течение дня в Украине ожидается температура от +2 до -4 градусов, на востоке — до -5...-8 градусов. Тепло ощутится только на западе страны, где температура поднимется до +4...+9 градусов.

Осадки в Украине маловероятны, а в Киеве 26 февраля прогнозируют сухую погоду: ночью -7...-9 градусов, днем +1...+3 градуса.

Согласно прогнозу синоптика, в течение недели температура будет постепенно расти, а с 1 марта ожидаются осадки, которые помогут очистить воздух от заантициклонизированных масс.

Напомним, синоптик сообщила, когда отступят морозы и в Украине ощутимо потеплеет.

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