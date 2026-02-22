Зиме не конец: синоптики предупреждают о резких изменениях погоды в Украине (карта)

Погода в Украине на конец февраля / © ТСН

Последняя неделя зимы, 23-28 февраля, в Украине будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют переменную погоду — резкие перепады температур, осадки в виде снега и дождя, гололедицу на дорогах и усиление ветра. В ряде регионов ожидаются штормовые порывы, которые усложнят движение на дорогах и работу коммунальных служб.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра .

Понедельник, 23 февраля

Погода будет преимущественно облачной. Мокрый снег и дождь пройдут почти по всей стране. Из-за сильного ветра и гололеда ГСЧС объявила штормовое предупреждение в северных и центральных областях. Синоптики отмечают, что на дорогах возможны осложнения, а на открытых участках порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На севере — +1…-3°C, на западе — Запад: 0…+7°C. Тем временем на востоке — 0…-10°C, а в центре — +1…-10°C.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Вторник, 24 февраля

Осадки сохранятся, местами ожидаются снегопады и мокрый снег. На дорогах северных и центральных областей следует ожидать гололедицу, поэтому водителям советуют снижать скорость. В восточных регионах температура несколько повысится, но ощущение холода будут усиливать порывы ветра.

В центре — -3…+3°C, на юге — -1…+8°C, на западе — -5…+7°C. Тем временем на востоке — +1…+4°C, а на севере — -1…+1°C.

Среда, 25 февраля

Облачная погода с мокрым снегом и дождем продержится почти на всей территории. На севере ожидаются снегопады, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб. Синоптики предостерегают пешеходов о скользких тротуарах и возможных гололедицах на остановках и лестницах.

На севере -5…-1°C, а на юге — -1…+8°C.

Четверг, 26 февраля

Морозы немного ослабеют, но на востоке страны возможен небольшой снег. В западных регионах ожидается небольшое потепление, но ночью температура может опускаться до минусовых значений. Ветер будет усиливаться в северных и центральных областях, поэтому на открытых территориях будет холод.

На севере — -10…+1°C, востоке — до -3…+1°C, в центре — -6…0°C, на юге — -4…+5°C, а на западе — -5…+7°C.

Пятница, 27 февраля

Облачная погода с прояснениями продержится почти по всей стране, осадков не ожидается. На западе температура поднимется до +10°C, на севере и востоке еще сохранятся минусовые значения. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в северных областях.

Эксперты советуют украинцам планировать поездки с учетом неблагоприятных погодных условий, быть осторожными на дорогах и одеваться теплее из-за резких температурных качелей.

Напомним, о том, что погода в Украине в феврале-марте может удивить неожиданными изменениями, речь шла и раньше.

А пока в Киеве и области на завтра объявили и уровень опасности. 23 февраля в столице ожидается налипание мокрого снега и гололедица.