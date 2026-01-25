- Дата публикации
Зимнее затишье: ГПСУ фиксирует спад попыток незаконного пересечения границы
В ГПСУ сообщили о значительном снижении количества попыток незаконного пересечения границы этой зимой из-за сильных морозов и снегопадов.
Число попыток незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами зимой значительно уменьшилось.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Демченко признал, что, хотя и количество попыток стало меньше, пограничники продолжают фиксировать нарушения ежедневно, а ситуация по-прежнему нуждается в повышенном контроле.
Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы традиционно фиксируется на границе с Румынией. Уклонистов не останавливают даже крайне опасные маршруты через горы, где есть опасность погибнуть от переохлаждения.
«Мы регулярно фиксируем случаи обморожений и серьезного переохлаждения. Это еще раз доказывает, что такие попытки могут окончиться трагически», — подчеркнул Демченко.
На втором месте — участок границы с Молдовой, который называют менее «экстремальным».
Ранее журналисты выяснили, почему украинские мужчины все чаще выбирают границу с Беларусью для побега и какие риски это несет.