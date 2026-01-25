Зимнее затишье: ГПСУ фиксирует спад попыток незаконного пересечения границы

ГПСУ об опасности незаконного пересечения границы зимой

Число попыток незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами зимой значительно уменьшилось.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко признал, что, хотя и количество попыток стало меньше, пограничники продолжают фиксировать нарушения ежедневно, а ситуация по-прежнему нуждается в повышенном контроле.

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы традиционно фиксируется на границе с Румынией. Уклонистов не останавливают даже крайне опасные маршруты через горы, где есть опасность погибнуть от переохлаждения.

«Мы регулярно фиксируем случаи обморожений и серьезного переохлаждения. Это еще раз доказывает, что такие попытки могут окончиться трагически», — подчеркнул Демченко.

На втором месте — участок границы с Молдовой, который называют менее «экстремальным».

Ранее журналисты выяснили, почему украинские мужчины все чаще выбирают границу с Беларусью для побега и какие риски это несет.