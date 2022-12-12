Зимние каникулы в Киевской области: когда начнутся и сколько дети будут отдыхать

Дети будут отдыхать в среднем от трех до четырех недель.

В этом учебном году зимние каникулы на Киевщине будут длиннее обычного.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Ведь, как сообщали ранее, 99% заведений общего среднего образования, по решению педагогических советов, осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период", — объяснили в ОВА.

В этом году зимние каникулы запланировано провести следующим образом:

от 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях;

от 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях;

от 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении.

"Дети будут отдыхать в среднем от трех до четырех недель. Готовимся к завершению первого учебного семестра и зимних праздников", — говорится в сообщении.

Зимние каникулы в Киеве

Зимние каникулы в школах Киева в этом году начнутся по графику — 26 декабря, однако продлятся дольше, чем обычно — до 27 января. В случае чрезвычайной ситуации, в столице часть учебных заведений будет использоваться для работы пунктов обогрева.

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