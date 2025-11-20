Зимние каникулы в школах: когда начнутся и сколько будут продолжаться в разных городах Украины

Школа. / © Associated Press

Хотя в Украине каждая школа самостоятельно утверждает структуру учебного года и определяет даты каникул, но традиционно зимние начинаются в декабре и продолжаются до января.

Сколько продлятся зимние каникулы в Украине и какие даты будут в разных регионах, сообщил портал education.ua.

Заметим, учебные заведения имеют автономию в организации образовательного процесса, поэтому решения относительно учебного процесса и каникул принимают педагогические советы. Впрочем, структура учебного года может корректироваться в зависимости от ситуации в городах и в отдельных школах.

Киев

В столице зимние каникулы будут продолжаться с 25 декабря по 11 января. Кроме того, для учащихся первых классов могут назначать дополнительные зимние каникулы — с 16 до 21 февраля.

Львов

В большинстве учебных заведений города каникулы начнутся 24 декабря, а закончатся 11 января. Впрочем, в некоторых школах они будут короче – до 6 января.

Днепр

Ученики города будут отдыхать с 27 декабря по 11 января. Однако в отдельных школах график каникул другой 25 декабря - 7 января.

Одесса

Одесские ученики были без осенних каникул, а потому зимой они будут отдыхать дольше. Учащиеся будут учиться без перерыва до 19 декабря. Предварительно зимние каникулы продлят по меньшей мере до 12 января.

Харьков

В Харькове зимние каникулы продлятся с 27 декабря по 11 января.

Чернигов

В черниговских школах зимние каникулы продлятся две недели - от 27 декабря - 11 января.

Хмельницкий

Зимние каникулы в школах Хмельницкого будут продолжаться с 27 декабря по 11 января. Некоторые школы могут отдыхать до 18 января.

Черкассы

В школах Черкасс каникулы начнутся 27 декабря и продлятся до 11 января.

Сумы

Городские школы организуют каникулы с 27 декабря по 11 января.

Черновцы

Планируется, что зимой местные школьники будут отдыхать с 24 декабря по 6 января.

Полтава

В Полтаве каникулы в школах продлятся с 29 декабря по 9 января.

Николаев

Николаевские школьники уйдут на каникулы 29 декабря, а снова сядут за парты 11 января.

Ровно

В Ровно каникулы продлятся чуть больше двух недель: от 20 декабря до 4 января.

Ужгород

Ужгородские школьники будут отдыхать с 20 декабря по 4 января 2026 года. Однако некоторые учебные заведения могут уйти на каникулы на две недели от 27 декабря.

Луцк

В Луцке зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 7 января.

Винница

Каникулы зимой в Виннице продлятся с 27 декабря по 11 января, но в некоторых школах отдых продлен до 18 января.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска зимние каникулы запланированы с 22 декабря по 11 января.

Напомним, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков призвал пересмотреть школьную программу . По его словам, часть произведений в школьной программе слишком сложна для восприятия детьми 12–14 лет. Речь идет, в частности, о "Маленьком принце" Антуане де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантесе и "Ромео и Джульетте" Шекспире.