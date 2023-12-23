Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать ученики в разных городах и областях

В среднем этой зимой школьники будут отдыхать около двух недель, а в отдельных случаях – даже до месяца.

В Украине уже начинаются рождественско-новогодние праздники и каникулы в школах. В разных городах и областях дети будут отдыхать в разное время.

Даты и продолжительность зимних каникул для школ в Украине будут установлены на местах – в каждой школе, городе, громаде или области.

Условия этого учебного года могут определяться разными факторами, такими как:

безопасность,

температурный режим,

ситуация с электроэнергией.

Учитывая полномасштабное вторжение России, реальные сроки и продолжительность каникул могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

По продолжительности, в среднем этой зимой школьники будут отдыхать около двух недель, а в отдельных случаях этот период может продлиться до месяца.

Когда начинаются зимние школьные каникулы в разных городах Украины, сообщает "РБК-Украина".

Когда в Украине зимние каникулы 2023-2024

Киев

В столице школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Кроме того, для учащихся первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Чернигов

В школах Чернигова 25 декабря станет последним учебным днем для школьников. Каникулы продлятся до 9 января 2024 года.

Сумы

Школьники Сумщины будут отдыхать с 29 декабря по 21 января.

Харьков

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Зимний отдых школьников в Харькове продлится две недели, однако начнется по-разному в громадах.

23 декабря каникулы стартуют в Коломакской, Барвенковской, Боровской, Изюмской, Оскильской, Савинской, Красноградской, Зачепиловской, Кегичевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Южной, Песочинской, Ольховской, Нововодолажской, Цифровой, Нововодолажской, Липецкой громадах.

25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской громадах.

27 декабря зимние школьные начнутся в Лозовской городской территориальной громаде.

С 29 декабря на отдых пойдут школьники Натальинской, Близнюковской, Беляевской, Слободской, Мерефьянской, части Дергачевской и Липецкой громад.

А 30 декабря каникулы начнутся в таких громадах: Харьковской, Богодуховской, Балаклейской, Донецкой, Куньевской, Сахновщинской, Старовировской, Дворичанской, Шевченковской, Кондрашовской, Алексеевской, Безлюдовской, Солоницевской, Новопокровской, Чкаловской, Малиновской, Волчанской, а также в части Малоданиловской, Липецкой, Печенежской, Великобурлукской, Змиевской, Ольховатской и Дергачевской.

Запорожье

В основном запорожские школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. В то же время учебные заведения могут самостоятельно составлять графики каникул.

В отдельных школах каникулы могут начаться 30 декабря и продлятся до 14 января включительно.

Херсон

Каждая школа самостоятельно формирует график каникул. В Херсонской ОГА определили ориентировочные даты отдыха школьников:

23 декабря 2023 года — 7 января 2024 года

30 декабря 2023 года — 14 января 2024 года

Зимние каникулы будут длиться две недели, если школьники отдыхали неделю осенью и будут отдыхать весной 2024 года.

Днепр

Для школьников Днепра зимние каникулы начнутся 23 декабря, а продлятся до 7 января 2024 года.

В период школьного отдыха библиотеки, музеи, театры и дома культуры города подготовили несколько мероприятий для детей и родителей.

Полтава

Каждая громада Полтавской области самостоятельно определяет начало и продолжительность каникул в школах.

В Лубенской громаде зимние каникулы продлятся 17 дней — с 29 декабря по 14 января.

В Кременчугской громаде дети будут отдыхать с 25 декабря по 7 января.

В Миргородской громаде — с 30 декабря до 14 января, Полтавской — от 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года включительно.

Черкассы

Для школьников Черкасс зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024 года.

Однако график может отличаться в учебных заведениях, поэтому об определенной общине или школе лучше уточнять в администрации школы или других представительствах.

Кропивницкий

В 33 школах каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января.

Подробный график в некоторых учебных заведениях:

"Фортечная гимназия" – с 25 декабря по 9 января;

гимназия "Интеллект" – с 1 по 23 января;

"Классическая гимназия" – с 29 декабря по 21 января;

гимназия "Современник" — с 29 декабря по 14 января;

лицей "Научный": корпус на улице Шевченко, 1 – с 23 декабря по 21 января, корпус на улице Юрия Коваленко, 9а – с 23 декабря по 14 января.

Винница

Зимние каникулы в коммунальных заведениях общего образования Винницкой общины начинаются 23 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.

Черновцы

Большинство лицеев и гимназий уйдут на зимние каникулы с 23 и 25 декабря. Часть заведений завершит обучение 30 декабря.

Будут отдыхать дети до 7 или 8 января и соответственно 14 января. Такие же сроки зимних каникул и в частных заведениях.

Однако детей и родителей предупреждают, что педагогический совет может изменять сроки каникул. Тогда обучение перенесут на июнь, чтобы сохранить продолжительность II семестра.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года, а завершатся 26 января 2024 года. Поскольку каникулы в школах рассчитаны на месяц, тогда, вероятно, весенних каникул не будет.

Ужгород

Ужгородский лицей "Лидер" сообщает, что их школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года.

Тернополь

Школьники в Тернополе и области уже ушли на каникулы с 13 декабря 2023 года. Закончатся они 7 января 2024 года. Таким образом обучение в Тернополе начнется 8 января 2024 года.

Хмельницкий

В большинстве школ Хмельницкой общины зимние каникулы начнутся с 25 декабря. В двух школах отдых стартовал уже с 18 декабря и продлится в неделю дольше.

Одно заведение, работавшее за шестидневной рабочей неделей, ушло на каникулы от 10 декабря.

Львов

Школы Львова самостоятельно определяют дату и количество дней школьных каникул зимой. В большинстве школ Львова каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 14 января.

Луцк

В Луцке зимние каникулы в школах начнутся до 25 декабря и продлятся две недели.

Ровно

В Ровно в школах зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 7 января включительно.

Житомир

Зимние каникулы начнутся 23 декабря и продлятся до 14 января. 15 января 2024 года дети возвращаются в учебный процесс.

Напомним, в этом году Украина впервые будет отмечать Рождество по новому стилю — 25 декабря, и он будет рабочим днем.

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