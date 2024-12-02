Зимние отключения света могут продолжаться до 16 часов в сутки: что будет с графиками

В Украине отключения света будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погоды и скорости восстановления энергосистемы. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет OBOZ.UA.

Ситуация в энергетической системе все еще сложна, но остается под контролем. Значительное количество инфраструктурных объектов получило повреждения, что создает трудности для стабильной поставки электричества.

Ремонтные бригады активно занимаются восстановлением поврежденных объектов. Основное внимание сосредоточено на обеспечении поставок электроэнергии с атомных станций, которые являются ключевыми для энергосистемы.

"В настоящее время идет восстановление в тех частях, где это можно сделать быстро и эффективно", – сказал он.

В оптимистических условиях ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни, и к середине недели отключения электроэнергии уменьшатся до двух очередей. В этом году зимой украинцы будут сталкиваться с частыми отключениями электричества.

Даже при лучших сценариях следует ожидать определенных неудобств. Если энергосети будут успешно восстановлены, отключения могут занять 2-4 часа в день. Однако в случае ухудшения погодных условий или новых атак это время может увеличиться до 12-16 часов в сутки.

Харченко подчеркивает, что вероятность масштабного блекаута остается низкой и нет оснований полагать, что возможно серьезное национальное аварийное отключение. Эксперт отмечает, что отключения электроэнергии будут реальностью в течение всей зимы, даже при оптимистических условиях.

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