Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский" – полярники показали чрезвычайные фото

Полярники Национального антарктического научного центра 28-й экспедиции показали фото, как солнце "рисует" невероятные цвета в небе над антарктической станцией "Академик Вернадский".

В Украине в разгаре – лето, в этот же период в Антарктике продолжается зима. Солнце там невысоко поднимается над горизонтом и через несколько часов заходит снова.

"В таком положении свету необходимо пройти более длинный путь к поверхности, чем когда солнце высоко над горизонтом, так что цвета рассеиваются иначе. "Короткие" синие волны уступают место "длинным" красным, и с движением солнца меняется палитра. Также цвет может зависеть от того, как воздух заполнен различными частицами: влагой, кристалликами льда, пылью, аэрозолями и т.д. То есть, чем насыщеннее, например влажнее, атмосфера, тем глубже могут быть цвета", — рассказали полярники.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

Зимние рассветы на станции "Академик Вернадский". Фото: Сергей Глотов.

По словам ученых, на цвет неба возле "Вернадского" также влияют особые антарктические облака и даже подстилающая поверхность – снег, морской лед или чистая вода, от которой тоже отражаются лучи.

"Вот такой секрет красивых зимних рассветов на фото. Любуемся ими и верим, что скоро и украинские рассветы будут такими же тихими и спокойными – без прилетов российских ракет, которые несут горе и боль нашим утрам. Рассвет нашей Победы уже совсем близко", — говорится в сообщении.

Напомним, вокруг антарктической станции "Академик Вернадский" снег стал розовым (фото).

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