Зимник уничтожен, львы ранены: что известно о последствиях нового удара РФ по экопарку Фельдмана

Армия РФ атаковала «Фельдман Экопарк» в пригороде Харькова / © Суспільне

В первый день 2026 года российская армия атаковала «Фельдман Экопарк» под Харьковом.

ТСН.uaсобрал все, что известно последствия вражеского обстрела и в каком состоянии находятся животные.

Армия РФ атаковала экопарк под Харьковом

Оккупанты ударили КАБом по «Фельдман Экопарк» под Харьковом в первый день 2026 года.

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом получила ранения волонтер, полностью разрушен «зимник» для хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены.

«Разрушен полностью «зимник» хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных», — сообщил основатель заведения Александр Фельдман.

По словам Фельдмана, есть вероятность что погибла почти вся «элитная птица», которая находилась в специальных вольерах. Речь идет о попугаях, фазанах, и тех крылатых, которые нуждались в теплых условиях пребывания.

Что известно о состоянии животных

После российского авиаудара по «Фельдман экопарк» под Харьковом жизни львов, которые получили ранения, ничто не угрожает. По словам руководителя Ивана Достова, ветеринарные врачи вскоре проведут их осмотр, передает Суспільне.

Животные напуганы, но их состояние не вызывает критических опасений. Сколько именно их погибло — пока не известно.

Птицы, пережившие российский обстрел / © Суспільне

Львы экопарка Фельдмана получили ранения / © Суспільне

«Погибли птицы, пока их количество неизвестно, посчитаем. Там очень много птиц. Декоративные куры, фазаны, цесарки были в этом крыле», — уточнил руководитель экопарка.

В сети показали фото и видео масштабов разрушения экопарка Фельдмана

В соцсетях и Telegram-каналах вскоре после обстрелов 1 января, начали публиковать фото и видео масштабов разрушения «Фельдман экопарка».

В частности, журналисты «Суспільного» опубликовали фото последствий российского обстрела:

Впоследствии администрация экопарка опубликовала на своей странице в Instargam видео, на котором показаны масштабы разрушений, которые причинили российские оккупанты.

На кадрах видны последствия удара: уничтожены вольеры и инфраструктура экопарка.

«Погибло много птиц, их количество уточняется. Также ранения получили львы, состояние тигров неизвестно — они спрятались в полуразрушенных помещениях. Специалисты ожидают новое ружье с седативным препаратом, чтобы их усыпить и переместить в другое помещение, поскольку все необходимое оборудование было в разрушенном здании и пока недоступно. Операция по спасению животных продолжается, размеры нанесенного ущерба уточняются», — говорится в описании под видео.

Россияне не впервые атакуют экопарк под Харьковом

«Фельдман экопарк» не впервые оказывается под российскими обстрелами. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, он оказался на линии огня. Во время попыток спасти животных из «серой зоны» погибли пятеро сотрудников экопарка и несовершеннолетний волонтер, а сам парк подвергся разрушениям и потерял многих животных из-за обстрелов.

Некоторых из экопарка удалось эвакуировать на Полтавщину обезьян, тапиров, дикобразов, черепах и игуан. Однако в апреле 2022 года из-за постоянных бомбардировок армией РФ он был полностью уничтожен.

Тогда россияне разрушили всю инфраструктуру и вольеры. Некоторым животным чудом удалось спастись.

Впоследствии, в 2023 году экопарк частично возобновил работу и стал возвращать эвакуированных животных.

В июле 2024 года россияне атаковали территорию экопаркабеспилотниками, ранив двух сотрудников. Впоследствии, в сентябре 2025 года его территория снова стала целью для FPV-дронов.

Сейчас расстояние, отделяющее экопарк от зоны боевых действий, достигает около 20 километров. Пребывание животных так близко к фронту вызывает беспокойство среди зоозащитников.

Как сообщила в комментарии BBC News Украина пресс-секретарь заведения Елена Клименко, животных, эвакуированных из экопарка в начале войны, пришлось вернуть. Зоопарки и приюты, которые их временно приютили, не имели достаточных ресурсов для долгосрочного содержания.

«Фельдман Экопарк»: история создания и ключевые события

Региональный ландшафтный парк был основан в 2013 году на средства благотворительного фонда Александра Фельдмана, пишет «Kharkiv-Day». На момент открытия общая площадь парковой зоны составляла более 140 гектаров. В нее вошли земли лесных угодий к северо-востоку от Харькова с целью сохранения природных комплексов и экологического образования.

Главной частью локации стал зоопарк, где в просторных вольерах содержали сотни видов животных, в том числе редких и краснокнижных представителей мировой фауны.

Львы в экопарке Фельдмана

Инфраструктура парка предусматривала зоны для непосредственного контакта с животными, в частности «Контактный дворик» с ручными копытными, где посетители могли покормить зверей специальным кормом.

Важным направлением деятельности экопарка до войны была социальная реабилитация детей с инвалидностью на базе центра иппотерапии. Для туристов регулярно организовывали экскурсии, образовательные мастер-классы и тематические мероприятия.

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года экопарк оказался на линии огня. Очевидцы фиксировали случаи жестокого обращения оккупантов с животными и факты хищения кормов. Некоторым зверям удалось убежать в лес через поврежденные вольеры.

После деоккупации осенью 2022 года территория парка осталась полностью разрушенной и заминированной. Ни одно здание или вольер не остались невредимыми.

Тогда работники паркового заведения взялись за его восстановление, и в 2023 году первая локация экопарка открылась для посетителей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.