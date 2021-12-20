Зимний городок или каток: куда повести ребенка на новогодние праздники – 7 лучших локаций

ТСН.ua собрал места, где можно весело провести время вместе с детьми.
Приближаются длинные новогодние праздники, у детей начинаются каникулы, а родители всячески придумывают, как лучше организовать досуг. Собрали лучшие локации, где можно погулять с детьми и провести время.
Главная елка на Софийской площади
С 19 декабря в историческом центре Киева открывается новогодняя ярмарка и зажигается главная елка страны. Сама ярмарка в этом году, по словам организаторов, не уступает европейской. Главной тематикой праздника на Софийской площади избрали рождение Иисуса Христа. Все убранство соответствует тематике рождественского чуда, а вокруг елки обустроят самый большой в Европе вертеп. Состоит он из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников. Здесь можно погулять, выпить горячие напитки, заказать еду, пофотографироваться у разных локаций. Так что если вы живете в столице или планируете посетить Киев во время праздников — обязательно посетите это место.
Зимняя страна на ВДНХ
С 11 декабря в Экспоцентре стартует уже традиционная Зимняя страна. Она будет насчитывать около 20 новогодних локаций, в частности Резиденцию Деда Мороза, каток, горки для катания, Музей Нового года. С 31 декабря по 9 января можно посмотреть новогодний мюзикл "Волшебная сказка Зимней страны".
Среди развлекательных локаций, которые также будут работать в Зимней стране на ВДНХ в этом году: Рождественская фабрика мечтаний, Центр семейного досуга Teleport360, Галерея стальных фигур, Animal Park, Планета бабочек, выставка-парк "Планета динозавров" и "Живые драконы", веревочный парк SkyPark, экстремальные аттракционы, карусели и квест-комнаты. На территории расположены фудкорты, предлагающие еду, вкусности и горячие напитки, в том числе глинтвейн. Интересные интерактивные развлечения будут доступны как для детей, так и для взрослых. Подробнее с афишей развлечений можно ознакомиться на сайте Экспоцентра по ссылке.
Елка на Банковой
Зимний городок уже второй год год обустроили на Банковой возле Офиса Президента. Здесь посетителей кроме елки ждут Резиденция Санты, каток, карусель, фуд-корт. Вход свободный, на входе будут проверяться сертификаты вакцинации.
Экскурсия на Фабрику елочных игрушек
Фабрика елочных игрушек в Лубянке предлагает увидеть своими глазами весь процесс создания авторской елочной игрушки: как из обычной колбы образуется игрушка, как игрушки окрашиваются, как расписываются мастерами. Здесь можно посетить мастер-класс по росписи новогодней игрушки, которую можно забрать с собой и украсить ею дома елку. Свободные даты и время следует заранее узнавать на сайте фабрики.
Экскурсия "Тропики среди зимы"
Если вы устали от новогодней тематики, то можете на контрасте посетить Оранжерейный комплекс Национального ботанического сада и насладиться роскошью экзотических для наших краев азалий и камелий. Киевская оранжерея по количеству видов и сортов этих растений занимает второе место в Европе. Здесь можно увидеть множество кактусов, сотни видов тропических и субтропических культур.
Катки
Кроме вышеуказанных локаций с катками, вы можете найти локацию где-нибудь поближе или в своем городе. Семейные катания – это прекрасный способ весело провести вместе время. Катки могут быть расположены как на улице, так и внутри помещения, например в торговом центре, поэтому в зависимости от локации подберите необходимую одежду.
Кинотеатр
В новогодние праздники обычно в прокат выходят разнообразные ленты на новогоднюю тематику, так что вместе с ребенком можно пойти в кино. Сейчас кинотеатры предлагают посмотреть украинский мюзикл И.О. Святого Николая, американскую комедию "Большая красная собака Клиффорд". А можете и не привязываться к рождественским фильмам и просто сходить на то, что нравится вашей семье.
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