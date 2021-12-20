Зимний городок или каток: куда повести ребенка на новогодние праздники – 7 лучших локаций

ТСН.ua собрал места, где можно весело провести время вместе с детьми.

Приближаются длинные новогодние праздники, у детей начинаются каникулы, а родители всячески придумывают, как лучше организовать досуг. Собрали лучшие локации, где можно погулять с детьми и провести время.

Главная елка на Софийской площади

Главная елка страны / УНИАН

С 19 декабря в историческом центре Киева открывается новогодняя ярмарка и зажигается главная елка страны. Сама ярмарка в этом году, по словам организаторов, не уступает европейской. Главной тематикой праздника на Софийской площади избрали рождение Иисуса Христа. Все убранство соответствует тематике рождественского чуда, а вокруг елки обустроят самый большой в Европе вертеп. Состоит он из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников. Здесь можно погулять, выпить горячие напитки, заказать еду, пофотографироваться у разных локаций. Так что если вы живете в столице или планируете посетить Киев во время праздников — обязательно посетите это место.

Зимняя страна на ВДНХ

Новогодняя елка на ВДНХ / УНИАН

С 11 декабря в Экспоцентре стартует уже традиционная Зимняя страна. Она будет насчитывать около 20 новогодних локаций, в частности Резиденцию Деда Мороза, каток, горки для катания, Музей Нового года. С 31 декабря по 9 января можно посмотреть новогодний мюзикл "Волшебная сказка Зимней страны".

Среди развлекательных локаций, которые также будут работать в Зимней стране на ВДНХ в этом году: Рождественская фабрика мечтаний, Центр семейного досуга Teleport360, Галерея стальных фигур, Animal Park, Планета бабочек, выставка-парк "Планета динозавров" и "Живые драконы", веревочный парк SkyPark, экстремальные аттракционы, карусели и квест-комнаты. На территории расположены фудкорты, предлагающие еду, вкусности и горячие напитки, в том числе глинтвейн. Интересные интерактивные развлечения будут доступны как для детей, так и для взрослых. Подробнее с афишей развлечений можно ознакомиться на сайте Экспоцентра по ссылке.

Новогодняя елка на ВДНХ / УНИАН

Елка на Банковой

Зимний городок уже второй год год обустроили на Банковой возле Офиса Президента. Здесь посетителей кроме елки ждут Резиденция Санты, каток, карусель, фуд-корт. Вход свободный, на входе будут проверяться сертификаты вакцинации.

Экскурсия на Фабрику елочных игрушек

Pexels

Фабрика елочных игрушек в Лубянке предлагает увидеть своими глазами весь процесс создания авторской елочной игрушки: как из обычной колбы образуется игрушка, как игрушки окрашиваются, как расписываются мастерами. Здесь можно посетить мастер-класс по росписи новогодней игрушки, которую можно забрать с собой и украсить ею дома елку. Свободные даты и время следует заранее узнавать на сайте фабрики.

Экскурсия "Тропики среди зимы"

Если вы устали от новогодней тематики, то можете на контрасте посетить Оранжерейный комплекс Национального ботанического сада и насладиться роскошью экзотических для наших краев азалий и камелий. Киевская оранжерея по количеству видов и сортов этих растений занимает второе место в Европе. Здесь можно увидеть множество кактусов, сотни видов тропических и субтропических культур.

Катки

УНИАН

Кроме вышеуказанных локаций с катками, вы можете найти локацию где-нибудь поближе или в своем городе. Семейные катания – это прекрасный способ весело провести вместе время. Катки могут быть расположены как на улице, так и внутри помещения, например в торговом центре, поэтому в зависимости от локации подберите необходимую одежду.

Кинотеатр

Associated Press

В новогодние праздники обычно в прокат выходят разнообразные ленты на новогоднюю тематику, так что вместе с ребенком можно пойти в кино. Сейчас кинотеатры предлагают посмотреть украинский мюзикл И.О. Святого Николая, американскую комедию "Большая красная собака Клиффорд". А можете и не привязываться к рождественским фильмам и просто сходить на то, что нравится вашей семье.

Читайте также: