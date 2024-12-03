"Тысяча Зеленского" может быть попыткой выявить уклонистов и пересчитать население — нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк выразила мнение, что программа "Зимова єПідтримка" может быть попыткой пересчитать население Украины, а также выявить уклонистов от мобилизации мужчин.

Об этом она сообщила в эфире Радио Свобода.

"На самом деле я уже давно считаю и говорила об этом откровенно, что, как по мне, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта «Национальный кэшбек» рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в государстве Украина и проживают постоянно на территории государства, не на оккупированных территориях и не выехали за границу. То есть, это, как по мне, попытка пересчитать население", — заявила нардеп.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что есть миллионы мужчин, которые "теоретически скрываются" от мобилизации.

"У нас миллион мужчин где-то прячется. Они не выехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от выполнения своего конституционного долга по защите родины. Если, например, в семье есть два мужчины, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше чем тысяча гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью ... Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две", — добавила Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее мы сообщали, как оформить "єПідтримку" без приложения "Дія" и на что можно потратить деньги.

Читайте также: