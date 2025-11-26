"Зимняя поддержка"-2025: до какой даты нужно подать заявку для получения денег

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине стартовали выплаты программы «Зимняя поддержка» по заявкам, поданным с 15 ноября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Уже начались выплаты по программе „зимней поддержки“ — и тем, кто оформил заявку в „Дії“, также через „Укрпочту“. Уже начались выплаты, в том числе и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с Россией. Только в таких громадах уже более 133 тысяч заявок через „Укрпочту“, в общей сложности через сеть „Укрпочты“ — почти 550 тысяч заявок. Количество в „Дії“ — почти 11 миллионов заявок. Важно оформить заявку именно в этом году, к Рождеству», — отметил президент.

Напомним, в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 гривен. Оформить помощь можно себе и для ребенка.

Использовать средства можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Деньги начислят на карту Национальный кэшбек для выплаты, их можно потратить до 30 июня 2026 года.

Кабмин ожидает, что программой «Зимняя поддержка» зимой 2025-2026 годов воспользуются от 10 до 14 миллионов украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать в декабре. В частности, он анонсировал запуск программы транспортной поддержки «УЗ-3000», по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.