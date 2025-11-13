Зимняя поддержка: кто получит тысячу от Зеленского и куда можно потратить деньги

Тысяча гривен

Реклама

С 15 ноября в Украине заработает правительственная программа «Зимняя поддержка 2025», в рамках которой каждый украинец сможет получить 1000 гривен.

Инициатива направлена на помощь украинским семьям в преодолении финансовых трудностей в течение холодного периода.

Кто именно сможет получить деньги, как правильно подать заявку и на какие расширенные направления можно потратить эти средства — узнавайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Кто может получить «тысячу Зеленского»

В рамках правительственной программы зимней помощи, получить тысячу гривен смогут получить все украинцы, которые официально проживают в Украине, включая детей (родители смогут оформить выплаты на детей).

Стоит заметить, что воспользоваться программой «Зимняя поддержка» не смогут такие украинцы, которые:

остались на временно оккупированных территориях;

получили убежище за границей.

В правительстве сообщили, что в прошлом году эту помощь получили более 14 миллионов украинцев.

Зимой 2025 года украинцы смогут получить тысячу гривен от государства / © Фото из открытых источников

Зато в этом году ожидается, что программой воспользуются 11 миллионов человек.

Реклама

«Ожидаем, что программой воспользуются 11 млн человек в этом году и призываем родителей, опекунов или законных представителей подавать заявления на получение помощи для детей уже с 15 ноября в Дії или в отделениях Укрпочты», — отметили в Минсоцполитики.

На что можно потратить «зимнюю тысячу»

Реализация проекта «Зимняя поддержка 2025» позволяет использовать «тысячу Зеленского» на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил Обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.

В этом году Кабмин значительно расширил направления использования «зимней тысячи», по сравнению с теми, которые были предыдущей зимой. В частности, тысячу гривен можно будет потратить на:

оплату коммунальных услуг (электрическая энергия, газ, отопление, водоснабжение или водоотвод);

услуги связи;

медицинские услуги;

одежду и обувь;

покупку продуктов питания в бакалейных магазинах, супермаркетах;

книги и другую печатную продукцию;

организацию благотворительной и социальной службы;

оплату почтовых услуг;

благотворительность;

покупку военных облигаций.

«Зимняя поддержка»: как подать заявку и получить средства

Подать заявку на получение выплат в рамках программы «Зимняя поддержка» можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Реклама

Заявку на получение помощи можно подать в течение зимы, то есть с декабря 2025 года по февраль 2026-го.

«Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка», — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram 13 ноября.

Также она отметила, что средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:

в приложении «Дія " — после обработки заявки средства поступят на карту «Национальный кэшбек».

в отделении Укрпочты - выплата придет на специальный счет.

Для подачи заявки на получение помощи через «Дію» вам нужно:

Реклама

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию с подтверждением пребывания на территории Украины;

выбрать в приложении «Дія» услугу «Зимняя поддержка» и подать заявку на получение помощи;

в случае отсутствия специального счета для зачисления кэшбека открыть такой счет.

Для тех, кто не пользуется цифровым приложением «Дія», существует альтернативный способ — необходимо обратиться в банки-партнеры (ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр и в Альфа-банк). Они помогут оформить целевую карту «Национальный кэшбек» для получения выплаты.

Стоит заметить, что дети также смогут получить тысячу гривен, однако заявку должны оформить родители.

Воспользоваться средствами можно до 30 июня 2026 года.

Откуда возьмут деньги на «Зимнюю поддержку»

Правительство Юлии Свириденко планирует осуществить единовременную выплату «зимней поддержки» в размере 1000 грн каждому украинцу. Однако как свидетельствуют документы Кабмина, для финансирования этой выплаты правительство решило перераспределить средства, уменьшив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей, передает Экономическая правда.

Реклама

Как отмечают в издании, эта «тысяча Зеленского» будет выплачена в рамках программы «Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства».

«Так, правительство предлагает уменьшить расходы по программе „Социальная защита детей и семьи“ на 3,042 млрд грн, а также по программе „Поддержка малообеспеченных семей“ на 1,483 млрд грн. Соответственно, расходы на программу „Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства“ (в рамках которой и будет выплачиваться „тысяча Зеленского“) увеличат на 4,526 млрд грн», — отмечают журналисты.

В то же время медиа отмечает, что для того, чтобы иметь возможность осуществлять выплату «зимней поддержки» всем желающим в рамках программы поддержки лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, правительство также предлагает изменить порядок использования средств по этой бюджетной программе.

«Зимняя еПоддержка»: что известно

В прошлом году с 1 декабря в Украине стартовала программа «Зимняя еПоддержка», которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Возможность получить помощь от государства в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа, воспользовались 14,4 млн граждан.

Реклама

Чаще всего украинцы тратили деньги на оплату коммунальных услуг и телекоммуникации, в частности, мобильную связь.

В этом году президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу поддержки населения зимой.

Кроме того, Зеленский анонсировал старт программы «УЗ-3000», которая предусматривает бесплатный проезд на расстояние до 3000 км для всех граждан.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.