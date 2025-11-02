- Дата публикации
-
Украина
Зимняя помощь 2025: кто сможет получить тысячу гривен и на что их можно потратить
Министр социальной политики рассказал, кто имеет право на выплату и на что можно потратить деньги.
Все украинцы, которые обратятся за помощью в декабре, смогут получить 1000 гривен в рамках правительственной программы зимней помощи.
Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
В отличие от прошлого года, список разрешенных расходов значительно расширен. Теперь выплаты можно использовать не только на продукты питания, но и на оплату проезда, приобретение лекарств и другие важные потребности.
Ранее правительство анонсировало инициативу для малообеспеченных семей, предусматривая выплату 6,5 тысяч гривен, в том числе для проживающих на прифронтовых территориях. Новая программа "Зимняя помощь" дополняет эти инициативы и помогает большему числу украинцев в сложный зимний период.