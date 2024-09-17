Зимой аварийные отключения могут длиться 2-3 дня: эксперт ошарашил прогнозом

Геннадий Рябцев отметил, что такие длительные отключения могут быть из-за возможных новых атак россиян на украинскую энергосистему.
Зимой, когда температура будет ниже 0°C, ожидаются 3-4 очереди отключений электроэнергии.
Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "КИЕВ24".
Эксперт также отметил, что из-за возможных новых атак россиян на украинскую энергосистему аварийные отключения могут длиться 2-3 дня.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.
Читайте также: