Зимой аварийные отключения могут длиться 2-3 дня: эксперт ошарашил прогнозом

Геннадий Рябцев отметил, что такие длительные отключения могут быть из-за возможных новых атак россиян на украинскую энергосистему.

Зимой, когда температура будет ниже 0°C, ожидаются 3-4 очереди отключений электроэнергии.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "КИЕВ24".

Эксперт также отметил, что из-за возможных новых атак россиян на украинскую энергосистему аварийные отключения могут длиться 2-3 дня.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.

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