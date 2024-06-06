Зимой будет сложная ситуация: министр рассказал о потерях энергетики

Сейчас российские атаки сосредоточены на маневренных мощностях, но цель врага – полный блэкаут.

В результате российских атак ситуация в энергосистеме Украины сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Государство готовится к сложной ситуации зимой.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил на заседании Совета Управляющих МАГАТЭ, информирует пресс-служба Минэнерго.

Как сообщил Галущенко, после масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру самые большие разрушения были нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи.

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"Общие потери системы – до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", – предупредил министр.

По его словам, атомная генерация остается базовой для Украины. Однако российские удары на подстанции представляют угрозу и АЭС, а соответственно и ядерной и радиационной безопасности.

"Сейчас атаки сосредоточены на меневренных мощностях, но цель врага – полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача – защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций", – подчеркнул Галущенко.

Напомним, по сообщению "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация в энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут возрасти.

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