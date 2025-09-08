Зимой Киев и Одесса могут остаться без отопления - подробности

Тепло / © iStock

Украина имеет достаточные запасы топлива для отопительного сезона, но наибольшей угрозой остаются возможные удары России по тепловой генерации в отдельных городах. Наиболее уязвимыми являются Киев и Одесса.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии агентству Укринформ.

По его словам, благодаря децентрализованной системе снабжения Украина хорошо защищена в топливном секторе. Страна имеет доступ к европейским и мировым рынкам. «В Украине уникальная система, которая абсолютно децентрализована, мы можем торговать с колес и обеспечивать всю Украину и бензином, и дизелем, и всем, что надо. У нас, к счастью, Европа за спиной и есть возможность импортировать практически откуда угодно. Можем из Америки привезти, можем с Ближнего Востока привезти», — подчеркнул эксперт.

В то же время Харченко подчеркнул, что самая сложная ситуация с электроснабжением может возникнуть в крупных городах, расположенных далеко от фронта. «К сожалению, действительно есть регионы, которые значительно более уязвимы, чем другие. И наиболее уязвимые регионы вне фронтовой полосы — это Одесса и Киев. Это два очень дефицитных энергорегиона», — пояснил он.

Эксперт назвал тепловую генерацию в отдельных городах самой большой угрозой. По его мнению, Россия может попытаться оставить города без тепла зимой. «„Единственная часть энергосистемы, которая меня сегодня волнует, — это тепловая генерация в отдельных городах. Там варвары могут реально зимой решить лишить города тепла. А это самая большая опасность“, — добавил Харченко.

Несмотря на все риски, аварийные бригады сегодня работают быстрее, чем в начале полномасштабного вторжения. Благодаря международной поддержке Украина создала необходимые резервы, чтобы пройти зиму без масштабных блэкаутов.

