Зимой Россия будет пытаться уничтожить украинскую энергосистему — Зеленский

На заседании Ставки президенту докладывали военные и должностные лица, отвечающие за защиту энергетики.

В пятницу, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, одним из главных вопросов которого была защита объектов энергетики от российских ударов зимой.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.

“Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны понять, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту”, — подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что украинские власти полностью осознают такую опасность, поэтому на сегодняшнем заседании Ставки докладывали военные и все чиновники, которые "отвечают за защиту нашей энергетики и за тактику прохождения зимы".

В частности, по этому поводу докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций.

“Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах”, – отметил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что перед началом отопительного сезона происходит усиление украинской ПВО и сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики, добавив, что эта неделя уже нас значительно усилила. В частности, он подтвердил передачу Германией еще одной батареи Patriot и напомнил об обещанных правительством Испании дополнительных системах ПВО Hawk.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить больше систем ПВО, поскольку зимой ожидается "много атак" со стороны РФ как дронами, так и ракетами.

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