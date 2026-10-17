Зимой с теплом: Украина накопила самые большие запасы газа за последние шесть лет

Украина накопила рекордные запасы природного газа / © УНІАН

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В преддверии холодов Украина накопила в подземных газохранилищах 16 млрд кубометров природного газа. Это самый высокий показатель с 2020 года, хотя российские войска в течение 2026 года значительно усилили удары по энергетической инфраструктуре. В то же время страна начала ограниченно продавать за границу газ частной добычи, чего не происходило с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет WP Wiadomości.

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Сколько газа накопила Украина перед зимой

По данным «Нафтогаза», нынешние запасы составляют 16 млрд кубометров. Для сравнения: предыдущий отопительный сезон Украина начинала с менее чем 14 млрд кубометров. Правительственный ориентир, необходимый для прохождения зимы, составляет не менее 13,2 млрд кубометров.

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Украинские подземные хранилища могут вместить около 30 млрд кубометров газа. Это самая большая система такого типа в Европе, которая позволяет накапливать значительные объемы топлива перед периодом повышенного потребления.

Однако большой запас газа сам по себе не гарантирует бесперебойное тепло и электроэнергию. Для этого также нужны исправные газодобывающие предприятия, трубопроводы, электростанции и сети, по которым энергоресурсы доходят до потребителей.

Как удалось накопить рекордные запасы газа

Одной из причин стало сокращение потребления. Из-за российских ударов по промышленным предприятиям часть энергоемких заводов, в том числе металлургических, остановила работу. По оценке исполняющего обязанности руководителя «Нафтогаза» Сергея Федоренко, в 2026 году потребление газа может сократиться примерно до 20 млрд кубометров против 21 млрд кубометров в 2025-м.

Важную роль сыграли и закупки за границей. После сильных морозов в начале года и российских ударов по газохранилищам «Нафтогаз» импортировал рекордные 7,8 млрд кубометров газа в течение 2025 года и первого квартала 2026-го. В этом сезоне компания начала закупки раньше обычного и уже законтрактовала более 1 млрд кубометров. Приблизительно четверть этого объема составляет сжиженный природный газ — LNG.

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Поставки по заключенным контрактам предусмотрены на период с декабря по март. В то же время в компании подчеркивают, что во время войны ситуация может меняться, ведь российские атаки продолжают угрожать добыче и другим объектам газовой инфраструктуры.

Почему Украина снова продает газ за границу

Рекордные запасы позволили частным украинским компаниям вернуться к экспортным продажам. 15 октября на Украинской энергетической бирже состоялся первый с 2022 года аукцион по продаже газа для экспорта.

На торгах было продано около 12,75 млн кубометров природного газа. Общая стоимость контрактов составила примерно 9,36 млн евро, а цена продажи — 69-69,03 евро за мегаватт-час. Это примерно на 21% ниже начальных ценовых предложений, однако примерно на 89% выше цен на внутреннем рынке.

Важно, что речь идет о газе частной добычи, а не о продаже государственного резерва, который готовят к отопительному сезону. Контролируемый экспорт части добытого газа может помочь компаниям получать валютную выручку и поддерживать дальнейшую добычу в Украине.

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Почему рекордные запасы не гарантируют легкой зимы

Несмотря на успешное накопление газа, энергетическая система остается уязвимой к российским ударам. По словам Федоренко, с начала 2026 года Россия атаковала объекты «Нафтогаза» более 400 раз — это более чем вдвое превышает количество таких ударов за весь 2025 год. Под обстрелами оказывались предприятия по добыче и переработке газа, транспортная инфраструктура и тепловые электростанции в прифронтовых регионах.

Отдельная проблема — повреждение электроэнергетической системы. Даже когда газа достаточно, разрушение электростанций и сетей может затруднять обеспечение городов теплом, водой и электричеством. Поэтому подготовка к зиме зависит не только от объема топлива в хранилищах, но и от того, насколько удастся защитить и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Самая сложная ситуация может быть в Киеве, где существует значительный дефицит собственной генерации электроэнергии. Энергетики продолжают ремонты и усиливают защиту объектов, но гарантировать, что российские удары не повлекут за собой новых перебоев, пока невозможно.

Российские атаки на газовую инфраструктуру — последние новости

Напомним, 12 октября российские войска атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» на Харьковщине. Удар произошел, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Этот случай стал очередным свидетельством того, что российские удары по газодобывающей инфраструктуре продолжают создавать риски для подготовки к зиме.

А через три дня, в ночь на 15 октября, российские войска снова ударили по газодобывающей инфраструктуре — на этот раз на Полтавщине. Беспилотник повредил технологическое оборудование, на объекте вспыхнул пожар, а его работу временно остановили. Работники в момент атаки находились в укрытии и не пострадали.

В то же время Украина начала открывать возможности для контролируемой продажи части газа частной добычи за границу, чтобы поддержать украинскую экономику. Такой подход должен помочь предприятиям получать дополнительные доходы, платить налоги и вкладывать средства в увеличение добычи.

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