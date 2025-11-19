Зимой украинцев ждут более долгие отключения света - детали

Отключение света / © Associated Press

В Украине могут действовать графики отключений электроэнергии в течение всей зимы. Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупредил, что во время сильных морозов продолжительность перерывов в поставках может увеличиваться.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Готовиться надо всегда к худшему сценарию», — сказал он.

Зайченко отметил, что ситуация зимой может не только ухудшаться, но и улучшаться. По его словам, теоретически графики отключений могут действовать всю зиму, ведь война продолжается, но энергетики делают все возможное, чтобы сократить или полностью отменить отключения. Если раньше ограничения касались преимущественно промышленных предприятий, то сейчас во многих регионах население живет по трем-четырем очередям почасовых отключений.

