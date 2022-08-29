Зимой в домах украинцев будет холоднее: глава "Нафтогаза" посоветовал запасаться одеялами

В следующем отопительном сезоне предприятия ТКЭ будут поддерживать температуру в квартирах на уровне 17-18 градусов тепла.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предупредил, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия, температура в отапливаемых квартирах будет ниже нормы на 4 градуса.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях будет установлена на уровне 17–18°C, поэтому посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до -10°С и ниже.

Витренко также отметил, что в этом году отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. При этом текущие расчеты могут измениться в худшую сторону, если Россия нацелится на газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа.

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Глава "Нафтогаза" добавил, что Украина нуждается в средствах на импорт 4 миллиардов кубометров газа.

"Без [западной] финансовой поддержки нам не будет хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", — сказал Витренко.

Напомним, цена газа для бытовых потребителей Украины в течение отопительного сезона не изменится и составит 7,96 гривны за кубометр.

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