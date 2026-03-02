Зимой ВСУ добились уникальных результатов на фронте: Сырский раскрыл детали

Фронт / © ТСН

В течение трех зимних месяцев украинские военные уничтожили больше российских солдат, чем враг смог привлечь в армию. В феврале 2026 года Силы обороны также вернули под контроль больше территорий, чем противник успел захватить.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Результаты ВСУ на фронте

По его словам, зимняя кампания стала переломным этапом на фронте. Украинские защитники не только сдержали наступательные действия армии РФ, но и нанесли существенные потери живой силе противника.

«В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды», — подчеркнул Сырский.

Особенно показательным стал февраль 2026 года. Впервые с момента проведения Курской наступательной операции украинские подразделения восстановили контроль над большей площадью территории, чем враг сумел оккупировать за тот же период.

Ранее Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежие данные о боевых потерях российских войск в войне против Украины. В настоящее время с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировано около 1 267 730 солдат РФ. В частности, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 960 российских оккупантов, а также значительное количество вражеской техники и вооружения.

Наступление ВСУ на Днепропетровщине — коротко

ВСУ проводят успешную операцию по продвижению в тыл противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Так, 95-я ОДШбр уже освободила восемь населенных пунктов и продолжает штурмовые действия, используя уязвимые места в обороне российских войск. Украинские защитники вытесняют оккупантов, несмотря на их количественное преимущество. Операция готовилась длительное время в строгой тайне и преследует цель опередить планы врага по продвижению в сторону Запорожья.

Сообщалось, что украинские десантники и штурмовики 225-го полка в рамках операции на Запорожском и Александровском направлениях вернули под контроль около 300 квадратных километров территорий. Наши защитники продолжают бои под Гуляйполем.