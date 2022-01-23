"Зимуем по полной": в Карпатах мороз до -20°С и ограниченная видимость (фото)

В Карпатах фиксируют сильные морозы.
В Карпатах на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, 23 января зафиксировали настоящие зимние морозы — температура опустилась до -20°С.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -19°С. В горах облачно с прояснениями, видимость до 20 м. Ветер западный порывы до 17 м/с.
"Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает отдел гидрологических прогнозов Гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах, 23-24 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — предупреждают людей.
В горах Черновицкой области сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровня).
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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