"Зимуем по полной": в Карпатах мороз до -20°С и ограниченная видимость (фото)

"Зимуем по полной": в Карпатах мороз до -20°С и ограниченная видимость (фото)

В Карпатах фиксируют сильные морозы.

В Карпатах на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, 23 января зафиксировали настоящие зимние морозы — температура опустилась до -20°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации Поста, по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -19°С. В горах облачно с прояснениями, видимость до 20 м. Ветер западный порывы до 17 м/с.

"Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает отдел гидрологических прогнозов Гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах, 23-24 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — предупреждают людей.

В горах Черновицкой области сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровня).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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